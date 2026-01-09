Combinata nordicaSci NordicoSport Invernali
Combinata nordica: ad Otepää i fratelli Oftebro guidano la Mass Start, due italiani in top-15
Il weekend di Otepää per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica si apre con la prova di fondo della Mass Start. Sul percorso estone di 10 chilometri c’è una coppia di fratelli che fa la differenza: al comando infatti Jens ed Einar Luraas Oftebro.
Jens crea un buco rispetto ai rivali e trova la prima piazza con distacco: 23:49.0 il tempo al traguardo, precedendo il fratello di 6”5 secondi. È stata volata per la seconda posizione con Einar a sopravanzare l’austriaco Johannes Lamparter.
Nella top-5 anche il tedesco Julian Schmid quarto a 9.5 secondi e l’altro norvegese Andreas Skoglund quinto a 11.1 secondi, successivamente il tedesco Johannes Rydek sesto a 21.0. Tutto molto aperto in vista del salto dal trampolino piccolo che può totalmente modificare la situazione.
L’Italia esce con un bilancio nel complesso positivo dalla prova di fondo odierna. Alessandro Pittin è stato il migliore dei quattro azzurri in gara, toccando l’undicesima casella della classifica in 24:24.5, staccato di 35.5 secondi dal vincitore. A seguire troviamo Samuel Costa in tredicesima posizione (+42.3), quindi Aaron Kostner in ventiduesima piazza (+1:19.3) e Iacopo Bortolas in quarantaquattresima posizione (+2:14.5).