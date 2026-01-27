Coco Gauff si sfoga negli spogliatoi dopo la sconfitta negli Australian Open: la rabbiosa reazione dell’americana

Elina Svitolina ha firmato una grande prestazione negli Australian Open 2026, travolgendo la numero 3 del mondo Coco Gauff sullo score di 6-1 6-2 e conquistando l’accesso alla sua prima semifinale Slam dall’estate del 2023, tornando anche nella top-10 mondiale.

La statunitense, due volte campionessa Slam, è apparsa a tratti smarrita sotto il tetto della Rod Laver Arena, commettendo cinque doppi falli nelle prime fasi dell’incontro e ben 26 errori non forzati in soli 59 minuti di gioco. Al contrario, dall’altra parte della rete, Svitolina ha costruito una partita perfetta.

È rimasta lucida nelle fasi finali l’ucraina, conquistando agevolmente la sua decima vittoria stagionale e guadagnandosi un posto in semifinale contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, che in precedenza martedì aveva superato nettamente la giovane statunitense Iva Jovic. Dopo il ritorno nel circuito nel 2023 in seguito alla maternità, Svitolina sembra ora attraversare il momento migliore della sua carriera.

Non si può dire lo stesso di Gauff che, uscita dal campo estremamente amareggiata, si è lasciata andare a uno sfogo rabbioso: la statunitense, infatti, nel percorso che portava agli spogliatoi ha distrutto la propria racchetta, a rappresentare la sua enorme frustrazione.

VIDEO SFOGO COCO GAUFF A MELBOURNE