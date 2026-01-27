Civitanova-Leuven oggi, Champions League volley 2026: orario, canale, streaming

La quarta giornata del Girone E della Champions League maschile propone all’Eurosuole Forum la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Volley Haasrode Leuven, un match che può indirizzare in modo significativo gli equilibri del gruppo. Civitanova arriva all’appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e dare continuità al percorso europeo, mentre Leuven è chiamata a una prova di orgoglio dopo un girone fin qui complicato.

Il precedente più recente sorride nettamente ai marchigiani: 3-0 esterno a Leuven nella gara di ritorno della seconda tornata, con parziali sempre in controllo e una superiorità tecnica evidente. Più in generale, il cammino europeo della Lube ha mostrato due volti: autoritaria nelle vittorie contro Montpellier e Leuven, solida anche nel successo esterno su PGE Projekt Warszawa, ma meno continua nelle sfide di campionato, come dimostra il recente ko a Milano e il passo falso interno contro Perugia.

In SuperLega, Civitanova occupa attualmente il sesto posto, con un rendimento alterno ma ancora margini importanti di crescita, soprattutto sul piano della continuità mentale. La Champions rappresenta quindi un’occasione preziosa per ritrovare certezze, sfruttando il fattore campo e una rosa più profonda rispetto agli avversari.

Leuven, quarto nella classifica del campionato belga, arriva invece da una fase europea difficile: tre sconfitte su tre nella quarta tornata del girone, l’ultima delle quali un netto 0-3 interno contro Montpellier. Il divario emerso finora contro le big del gruppo ha evidenziato limiti soprattutto in ricezione e gestione dei momenti di pressione, aspetti che contro Civitanova rischiano di pesare ulteriormente. Il quadro del Girone E resta comunque aperto, ma per la Lube questa sfida rappresenta uno snodo chiave: vincere significherebbe mettere un’ipoteca pesante sul passaggio del turno e presentarsi alle ultime giornate con maggiore serenità. Per Leuven, invece, l’obiettivo è restare agganciata alla competizione, cercando una prestazione di carattere in un contesto tra i più impegnativi d’Europa.

Il fischio d’inizio è in programma all’Eurosuole Forum di Civitanova alle 20.30 di martedì 27 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Lube Civitanova e Volley Haasrode Leuven.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE 2025-2026

Martedì 27 gennaio – Eurosuole Forum di Civitanova – Girone E (quarta giornata)

Ore 20.30 Lube Civitanova vs Volley Haasrode Leuven – Diretta Tv su Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky)

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Dazn, Now Tv, Sky Go

Diretta Live testuale: OA Sport.