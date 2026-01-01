Mathieu Van der Poel inizia il 2026 dominando il Trofee Baal. Ottimo Fontana

Non poteva iniziare meglio il 2026 di Mathieu van der Poel. L’olandese si è infatti imposto in occasione del Trofee Baal 2026, appuntamento valido per il circuito X20 di ciclocross andato in scena quest’oggi presso l’omonimo villaggio belga.

Partita solida quella del corridore (sesto successo in stagione per lui) che, dopo un primo giro di assestamento, ha letteralmente rotto gli indugi nel secondo dando vita ad un allungo che lo ha portato in testa, facendo la differenza in particolar modo dei tratti più tecnici, quelli misti.

Nel quarto giro però il nativo di Kapellen compie una sbavatura di rilievo sbandando, cadendo e subendo il sorpasso da un ottimo Emiel Verstrynge. Buona dunque la tattica di van der Poel, il quale decide di non forzare l’attacco, bensì di aspettare l’attimo giusto per rimettersi di nuovo al comando. Un’intuizione che arriva al quinto giro, quando il neerlandese nella sezione più ostica in salita stacca il padrone di casa gestendo poi le operazioni con tranquillità.

Alla fine il vincitore arriverà al traguardo fermando il cronometro a 59:04, rifilando 37 secondi a Verstrynge, secondo davanti ad un consistente Thibau Nys (+1:16). Positiva poi la performance di Toon Aerts, quarto a +1:24, mentre Joris Niewnhuis ha chiuso la top 5 con un gap di +1:16. Da segnalare infine quanto fatto dall’azzurro Filippo Fontana, piazzatosi in top 10 grazie alla settima casella (2:27).