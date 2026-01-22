Ciclismo, Egan Bernal: “Vorrei partecipare al Giro d’Italia, serve guadagnarsi il posto”

Con la nuova stagione alle porte, è tempo per i grandi protagonisti del ciclismo mondiale di programmare i loro appuntamenti. Può però accadere che alcuni team, come la Ineos Grenadiers, non abbiano ancora deciso tutte le pedine da schierare per i Grandi Giri. La squadra britannica, infatti, non sembra avere le idee chiarissime, come emerso anche dalle parole di Egan Bernal.

Il colombiano sembrava essere uno dei corridori scelti per il prossimo Giro d’Italia ma l’arrivo in squadra di Oscar Onley, quarto al Tour 2025, sembra aver cambiato i programmi del team Ineos. Il sudamericano non ha però nascosto alla stampa la volontà di partecipare alla Corsa Rosa, vinta nel 2021 e chiusa l’anno scorso in top 10 (settimo posto).

Bernal, si è così espresso, in un’intervista rilasciata a RCN, sulla sua partecipazione al Giro 2026: “In linea di principio, mi piacerebbe partecipare al Giro d’Italia, ma come per tutto il resto, alla fine bisogna prendere una gara alla volta, un giorno alla volta. Può succedere di tutto. Al Giro d’Italia parteciperanno i corridori più forti, quindi prima bisogna guadagnarsi quel posto. Nessuno regala nulla”.

Sul resto del programma per la prossima stagione ha poi concluso: “Bisogna tenere i piedi per terra e semplicemente lavorare sodo. In questo momento, la mia testa è concentrata sui campionati colombiani (in programma dal 5 al’8 febbraio), poi andrò in Europa per affrontare una gara alla volta. La squadra ha molti progetti, ma si sa che bisogna andare avanti giorno per giorno”.