Ciclismo, Filippo Ganna: “In questa stagione lotterò per arrivare primo”

Filippo Ganna sta preparando a Gran Canaria l’esordio per la stagione 2026. Il corridore del Team Ineos Greandiers si prepara ad un anno impegnativo, con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un 2025 altalenante, che lo ha visto sfiorare il successo in numerose occasioni. L’azzurro ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca, nella quale ha espresso il suo desiderio di tornare alla vittoria.

Il 30enne di Verbania avrà come sempre una stagione piena, che lo vedrà protagonista del Giro d’Italia e del Tour de France. Il grande esperto delle prove contro le lancette affronterà poi anche due Classiche non banali: la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo, nella quale sfiorò un incredibile successo nel 2025.

L’azzurro ha dichiarato: “In questa stagione lotterò per arrivare primo. La differenza non sta solo nelle gambe, ma anche nella testa. L’equilibrio emotivo e la forza mentale sono fondamentali per gestire la pressione, la stanchezza e i momenti difficili della stagione”.

Sugli obiettivi del futuro ha poi concluso: “Spero di continuare a gareggiare ancora per qualche anno. Il mio sogno è arrivare alle Olimpiadi di Brisbane, ma per arrivarci è fondamentale la testa, ancora più importante delle gambe forti”.