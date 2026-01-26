Carlo Silipo: “Abbiamo rotto il ghiaccio, dobbiamo lavorare sulla nostra forza e consapevolezza”

Ha preso il via la ventunesima edizione dei campionati europei di pallanuoto femminile che hanno come proscenio l’Olympic Complex di Funchal sull’isola di Madeira in Portogallo. Buona la prima per il Setterosa. L’Italia ha sconfitto per 24-12 la Croazia e aperto con un successo la rassegna continentale.

Cinque gol di Cocchiere, poker di Ranalli, triplette di Papi, Bettini e Bianconi hanno rimpinguato lo score tricolore. La compagine nostrana, al di là di un inizio un po’ incerto, ha dettato le fila dell’incontro con ordine e continuità, facendo la differenza nelle situazioni in superiorità numerica.

“Abbiamo rotto il ghiaccio in un match dove la fase offensiva è stata migliore di quella difensiva. C’era un po’ di emozione da parte di qualcuna però mi è piaciuta la reazione dopo l’inizio negativo. Poi magari abbiamo concesso troppo alle avversarie che tecnicamente sono inferiori a noi“, le parole del CT Carlo Silipo (fonte: FIN).

“Comunque va bene così perché dobbiamo tenere alta la concentrazione. Sono contento del lavoro dei centroboa ma anche dell’esordio di Bacelle che ha un bel volume di gioco e mette tanto agonismo. Papi ha sfruttato bene le situazioni. In generale dobbiamo migliorare giocando anche lavorando sulla nostra forza e consapevolezza“, ha concluso. Il percorso dell’Italia, inserita nel gruppo C, prosegue dunque martedì con la Serbia. Fischio d’inizio alle 14:15.