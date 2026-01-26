Italia-Croazia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

È giunto finalmente il giorno dell’esordio del Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, che scatteranno a Funchal, in Portogallo: l’Italia, inserita nel Gruppo C, affronterà nel primo match della prima fase la Croazia.

La sfida tra le azzurre e le balcaniche sarà la quarta del programma, ed andrà in scena oggi, lunedì 26 gennaio, alle ore 14.45 italiane: nello stesso raggruppamento del Setterosa si giocherà alle ore 16.30 la sfida tra Serbia e Turchia, squadre che l’Italia affronterà nei prossimi giorni.

Per il match tra Italia e Croazia degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI

Prima fase a gironi – Funchal (Portogallo)

Lunedì 26 gennaio – 1a giornata

Ore 14.45 Girone C: Italia-Croazia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play ed Eurovision Sport.

Diretta live testuale: OA Sport.