Calendario Europei pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming

Ci siamo. Questa settimana si disputeranno i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, evento che precede i Four Continents e, soprattutto, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La rassegna continentale si svolgerà nel Regno Unito, precisamente sul ghiaccio dell’Utilita Arena di Sheffield.

Inutile dire che l’Italia si presenterà nello Yorkshire con grandissime ambizioni, tra tutte quella di vincere ancora una volta il medagliere, dimostrandosi la potenza più competitiva in assenza della Russia. Stavolta però la posta in palio sarà ancora più alta, in quanto si presenterà la possibilità di conquistare almeno un piazzamento sul podio in tutte le quattro specialità.

In campo maschile i fari saranno tutti puntati su Daniel Grassl. L’altoatesino potrebbe sfruttare l’assenza del favorito Adam Siao Him Fa per mettere al collo il primo oro europeo in carriera, anche se non sarà semplice. Con lui ci saranno anche Nikolaj Memola e Matteo Rizzo, i quali secondo fonti mai confermate ma neanche smentite si giocheranno anche il secondo slot ancora vagante per la rassegna a cinque cerchi.

Tra le donne la grande attesa sarà invece Lara Naki Gutmann, reduce da una prima parte di stagione in cui si è fatta sempre trovare pronta al momento giusto, alzando non poco l’asticella come dimostra la soglia dei 200 punti nel totale sorpassata in più occasioni. Per la trentina la top 3 rappresenta un obiettivo tangibile, ma potrà arrivare solo pattinando al meglio delle possibilità. Bella occasione poi per Anna Pezzetta, profilo che ancora deve trovare la giusta continuità, e per una ritrovata Sarina Joos, di nuovo ad un europeo dopo il sesto posto del 2024.

Nelle coppie spazio a Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, a caccia della terza medaglia continentale della carriera,così come Irma Caldara-Riccardo Maglio, in Regno Unito per sostituire Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. A concorrere per l’oro ci saranno sicuramente i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin ed i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava.

Ultima ma non per importanza la danza sul ghiaccio, segmento che potremmo ribattezzare come quello della resa dei conti: dopo un autunno controverso e caratterizzato da valutazioni oltremodo discutibili, Charléne Guignard-Marco Fabbri affronteranno ancora una volta i padroni di casa Lilah Fear-Lewis Gibson, i più spinti in termini di punteggio di questo primo scorcio di annata sportiva, per una sfida che si preannuncia molto tesa. Come seconda coppia figurano invece Victoria Manni-Carlo Roethlisberger.

I Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery+. La RAI con tutta probabilità trasmetterà in diretta buona parte delle gare (palinsesto in via di definizione) sul canale RAI Sport+ HD; discorso speculare anche per Eurosport. In streaming si potranno seguire, oltre che su Discovery+, anche su RAI Play (in base alle scelte di RAI Sport), su Eurosport (palinsesto in via di defnizione) e su DAZN (in caso di trasmissione su Eurosport). Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA CAMPIONATI EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026 (ORARI ITALIANI)

Mercoledì 14 gennaio

14:00-17:00 Short program coppie d’artistico (in gara Ghilardi-Ambrosini, Caldara-Maglio)

17:15-17:45 Cerimonia d’Apertura

18:00-23:00 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann, Sarina Joos, Anna Pezzetta)

Giovedì 15 gennaio

14:00-19:00 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Nikolaj Memola)

20:00-23:00 Free program coppie d’artistico (in gara Ghilardi-Ambrosini, Caldara-Maglio)

Venerdì 16 gennaio

13:00-18:00 Rhythm dance danza sul ghiaccio (In gara Guignard-Fabbri, Manno-Roethlisberger)

19:00-23:00 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann, Sarina Joos e Anna Pezzetta)

Sabato 17 gennaio

14:00-18:00 Free program individuale maschile (in gara Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Nikolaj Memola)

19:30-23:00 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri e Manni-Rotehlibsberger)

Domenica 18 gennaio

16:00-18:00 Exhibition Gala

CAMPIONATI EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta TV: possibili trasmissioni in diretta su RAI Sport HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta streaming: integrale su Discovery Plus, RAI Play, possibili trasmissioni su Eurosport, DAZN (in caso di trasmissione su Eurosport)

Diretta testuale: OA Sport