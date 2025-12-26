Pattinaggio artistico, Europei 2026: i convocati dell’Italia. Un “dream team” che può valere la storia

Una squadra iper competitiva per una delle stagioni più attese della storia della disciplina, almeno per quanto riguarda il nostro Paese. Sul sito ufficiale dell’International Skating Union sono stati pubblicati i nominativi dei partecipanti ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, competizione in scena a Sheffield (Regno Unito) dal 13 al 18 gennaio, dove si possono desumere anche i convocati per ciò che concerne il team azzurro.

La spedizione si presenta infatti con un obiettivo tangibile, anche se non facile da raggiungere: conquistare una medaglia in tutte e quattro le specialità oltre che quanti più piazzamenti possibili nelle prime dieci posizioni. Saranno della partita tutti i principali big del nostro movimento, anche se con una defezione estremamente rilevante.

Ma andiamo con ordine. Nella prova individuale maschile, a rappresentare i nostri colori ci saranno Daniel Grassl, Nikolaj Memola e Matteo Rizzo. In questi giorni l’attenzione è rivolta proprio a Memola, argento lo scorso anno ed assente ai Campionati Italiani in via precauzionale a causa di alcuni fastidi fisici.

Numerosa anche la squadra femminile, in cui è prevista la presenza di Lara Naki Gutmann – atleta cresciuta in modo vertiginoso nelle ultime due stagioni e motivata a dare continuità – di Sarina Joos e di Anna Pezzetta, entrambe con ampissime chance di fare bene.

Nota dolente invece nelle coppie, complice l’assenza di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, da tempo fuori a causa di alcuni problemi da parte della dama e prontamente sostituiti da Irma Caldara-Riccardo Maglio. Obiettivi grandi per Sara Conti-Niccolò Macii, chiamati a battagliare per l’oro con Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, oltre che per Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, a caccia dell’ennesimo podio continentale.

Nella danza infine fari puntati su Charléne Guignard-Marco Fabbri, in lizza per il metallo più pregiato e speranzosi di poter cancellare la controversa prima parte di stagione, e su Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, secondi agli Italiani 2025. Di seguito l’elenco completo.

EUROPEI 2026 PATTINAGGIO ARTISTICO: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Individuale maschile

Daniel Grassl

Matteo Rizzo

Nikolaj Memola

Individuale femminile

Lara Naki Gutmann

Anna Pezzetta

Sarina Joos

Coppie d’artistico

Sara Conti-Niccolò Macii

Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

Irma Caldara-Riccardo Maglio

Danza sul ghiaccio

Charléne Guignard-Marco Fabbri

Victoria Manni-Carlo Roethlisberger