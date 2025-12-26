Pattinaggio di figura, forfait di rilievo agli Europei 2026. Chance importante per gli azzurri

Mancano meno di venti giorni all’inizio dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, per questa edizione in scena a Sheffield (Regno Unito) dal 13 al 18 gennaio. Si tratta di un evento molto importante, non solo in quanto l’ultima gara di rilievo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma anche per le grandi, grandissime, ambizioni dell’Italia, candidata a vincere il medagliere. A tal proposito, nelle scorse ore è arrivata una notizia di non poco conto, riguardante il forfait di uno dei grandi protagonisti della rassegna: Adam Siao Him Fa.

L’atleta francese, da tempo alle prese con alcuni problemi, ha deciso di non prendere parte alla competizione continentale, probabilmente per concentrarsi al meglio sui Giochi, dove concorre per una medaglia. Djamel Cheikh, Direttore Tecnico Nazionale per gli sport sul ghiaccio della F.F.S.G, ha detto che l’atleta “Ha bisogno di ritrovare freschezza fisica e costanza negli allenamenti, e di concentrarsi nuovamente sull’obiettivo olimpico“.

Siao Him Fa è reduce da un periodo non particolarmente brillante. Il due volte Campione d’Europa infatti dopo aver collezionato due secondi posti nelle prove del Grand Prix de France e del Finlandia Trophy, si è dovuto accontentare soltanto della quinta piazza alle Finals di Nagoya, dove ha confezionato due programmi con diversi errori.

Il nome dell’originario di Bordeaux era senza dubbio il più quotato per la vittoria finale. Inutile dire che la defezione apre uno scenario stimolante anche in ottica Italia. Daniel Grassl ad esempio già nell’ultimo atto del Grand Prix in Giappone ha dimostrato di poter essere molto competitivo, battendo proprio Siao Him Fa grazie a due segmenti senza sbavature. Adesso sarà proprio l’altoatesino uno dei principali papabili per il metallo pregiato. Una bella sfida da affrontare con una consapevolezza differente rispetto al passato, nonché un ottimo esame in vista della prova olimpica.