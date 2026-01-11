Calcio: Inter e Napoli pareggiano nello scontro diretto, il Milan non ne approfitta a Firenze

Si chiude senza grandi scossoni almeno per i piani alti della classifica il programma di domenica 11 gennaio, che ha visto lo svolgimento di quattro partite valevoli per la ventesima giornata (la prima del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Domani il turno si completerà con i posticipi Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese.

Il big match di cartello dell’intero weekend è finito in pareggio a ‘San Siro’ tra Inter e Napoli, che hanno dato vita ad un incontro vibrante e ricco di emozioni in un vero e proprio scontro diretto per lo Scudetto. Prima “X” del campionato per i nerazzurri, che interrompono una sequenza di sei successi consecutivi in Serie A venendo raggiunti due volte dai partenopei e dovendo accontentarsi di un 2-2 dal sapore agrodolce.

Gli uomini di Cristian Chivu sono andati in vantaggio al 9′ con Dimarco e al 73′ con il rigore di Calhanoglu (che ha provocato l’espulsione per proteste di Antonio Conte), subendo la risposta dei Campioni d’Italia in carica firmata da McTominay sia al 26′ che all’81’. L’Inter resta comunque in vetta alla classifica con un vantaggio invariato di 3 punti sul Milan e 4 sul Napoli (anche la Roma è a -4, ma con una partita giocata in più rispetto alle prime tre).

I rossoneri hanno sprecato infatti la possibilità di guadagnare terreno su entrambe le competitor più accreditate per il primato, non andando oltre un pareggio a Firenze maturato solamente al 90′ con la rete di Nkunku che ha fissato il punteggio sull’1-1 dopo il gol viola di Comuzzo al 66′. La Fiorentina rimane in zona retrocessione a quota 14 punti, guadagnando una lunghezza sull’Hellas Verona (penultimo a 13, ma con un match da recuperare) sconfitto in casa dalla Lazio per 1-0 e sul Lecce (quintultimo a 17, con una partita in meno) battuto in rimonta dal Parma per 1-2 al ‘Via del Mare’.