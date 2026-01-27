Calcio femminile, le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A: Polli decisiva, Goldoni fondamentale

Tante certezze nell’undicesimo turno valido per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Una giornata in cui la Roma ha consolidato la sua leadership in classifica, immediatamente seguita dall’Inter, artefice di una vittoria davvero emozionante contro il Como, oltre che dalla Juventus, abile a battere il Parma tra le mura amiche. Da citare anche il successo pesantissimo della Lazio che, sconfiggendo la Fiorentina, si è portata al quarto posto agganciando proprio le toscane. Ma quali sono state le giocatrici italiane a distinguersi maggiormente? Scopriamolo avvalendoci anche delle statistiche fornite da OPTA per la FIGC.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELL’UNDICESIMA GIORNATA

ELEONORA GOLDONI (LAZIO) – Prestazione da oustanding per la laziale in occasione dell’importantissimo 3-0 rifilato alla Fiorentina. E non solo per l’importante goal che ha sbloccato la disputa o per l’assist fornito a Piemonte per il raddoppio, ma anche per un’altra importante chance creata e per aver varcato con maggiore insistenza l’area avversaria.

MARTINA PIEMONTE (LAZIO) – La grande bomber di questo Campionato, almeno fino a questo momento. Andando a segno nella disputa contro la Viola, la giocatrice biancoceleste è salita a quota undici reti in classifica, primato condiviso solo con l’interista Wullaert. Una sentenza.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Come sempre onnipresente la giallarossa, determinante con il goal che ha deciso la delicata partita contro il Genoa, ma anche la giocatrice ad aver tentato più conclusioni nella porta avversaria: ben nove. A questi si aggiungono anche i record di ingressi (20) e passaggi tentati (30) nell’area avversaria.

MELISSA BELLUCCI (NAPOLI) – Senza ombra di dubbio tra le azzurre più impattanti del Napoli in occasione del trionfo ai danni del Sassuolo. Ottimo il controllo della centrocampista, particolarmente brava a dettare i tempi d’azione oltre che a tenere elevato il ritmo delle compagne.

ELISA POLLI (INTER) – Ridurre il peso specifico della nerazzurra soltanto al goal al volo da cineteca che ha sancito il successo contro il Como arrivato allo scadere sarebbe oltremodo improprio. La numero 9 ha infatti anche partecipato maggiormente a più conclusioni verso la porta avversaria, per un totale di cinque. Devastante.

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS) – Una certezza assoluta. C’è anche il suo zampino dietro la secca vittoria delle bianconere contro il Parma. La centravanti della Nazionale ha aperto le marcature, ma è stata anche la più proficua in termini di tiri tentati e la più presente come palloni giocati dentro l’area avversaria. A questo si aggiunge anche la maggioranza di duelli vinti (sei) e la capacità di recuperare più possessi (otto).