Calcio
Calcio femminile: al via l’undicesimo turno di Serie A, la Roma sfida il Genoa. Fari puntati su Juve, Inter e Fiorentina
Dopo la parentesi dedicata alla Coppa Italia, la stagione di calcio femminile prosegue senza soluzione di continuità con l’undicesimo turno valido per la Serie A 2025-2026 che, visto proprio per gli impegni infrasettimanali, sarà spalmata tra sabato e lunedì con alcuni incroci particolarmente interessanti.
Ad aprire il turno sarà Lazio-Fiorentina (calcio d’inizio ore 15:00 di sabato 24 gennaio) , incrocio promettente a livello di spettacolo con due squadre motivate entrambe a fare molto bene: le biancocelesti vogliono infatti scacciare i fantasmi a seguito della beffa subita la scorsa settimana contro la Ternana, mentre la viola è intenzionata proseguire la striscia di risultati utili consecutivi per rimanere in seconda posizione all’inseguimento della Roma.
Domenica invece alle 12:30 si disputeranno in contemporanea Milan-Ternana, con le umbre costrette a vincere ancora per uscire fuori dalle sabbie mobili, oltre che Roma-Genoa, classico testa-coda in cui la capolista vorrà consolidare il primato contro le rossoblu, per ora appaiate a pari punti proprio con la Ternana, dunque sulla graticola. Alle 15:00 invece sarà la volta di Como-Inter, match dove le nerazzurre proveranno a cavalcare l’entusiasmo dopo la vittoria della scorsa settimana contro la Juve, e Sassuolo-Napoli, separate in classifica da si punti.
Il programma si chiuderà dunque lunedì 26 (ore 18:00, momento in cui la Juventus sfiderà a Biella il Parma. La missione, neanche a dirlo, è rimettersi in carreggiata e cancellare il K.O contro l’Inter di domenica scorsa. Di seguito il quadro completo.