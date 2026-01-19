Calcio a 5, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: confermato lo zoccolo duro di Samperi

Verso gli Europei 2026. Salvo Samperi ha diramato la lista definitiva dei giocatori che comporranno la rosa dell’Italia per il torneo continentale che si disputerà fra Lettonia, Lituania e Slovenia (dal 21 gennaio al 7 febbraio).

Gli azzurri saranno di scena a Lubiana nel Gruppo D, con il Portogallo campione in carica, la Polonia e l’Ungheria, che peraltro affronterà in quest’ordine nell’agenda della pool dalla quale soltanto le prime due avanzeranno ai quarti di finale andando poi a incrociare il Gruppo C, con Slovenia, Bielorussia, Spagna e Belgio.

Sono 14 i giocatori selezionati: 2 portieri e 12 elementi di movimento. Bellobuono e Dalcin dovranno guardare ai pali, con Carmelo Musumeci a vestire panni del capitano di un gruppo che comprenderà elementi del calibro di Alex Merlim, Luis Turmena, Gabriel Motta, Fabricio Calderolli e Julio De Oliveira.

Come specificato dalla Divisione Calcio a 5, “Isgrò, Podda e Cutruneo hanno fatto rientro ai rispettivi club, mentre Gianluca Parisi rimarrà aggregato al gruppo in Slovenia in qualità di terzo portiere”. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per gli Europei 2026.

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Carlos Dalcin (Eboli)

Giocatori di movimento: Venancio Baldasso (Eboli), Matheus Barichello (Genzano) Fabricio Calderolli (Eboli), Julio De Oliveira (Genzano), Giuliano Fortini (L84 Torino), Francesco Liberti (L84 Torino), Alex Merlim (Sporting CP), Gabriel Motta (Cartagena), Carmelo Musumeci (Catania), Giovanni Pulvirenti (Catania), Italo Rossetti (Sporting Sala Consilina), Luis Turmena (Catania).

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Organizzazione: Adrian Lupinski; Dirigente accompagnatore: Alessandro Distante; Comunicazione: Matteo Santi; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Domenico Castello; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Match analyst: Sebastiano Giuffrida; Collaboratore tecnico: Riccardo Manno; Medici: Carmelo Papotto e Benedetto Carta (dal 22/01); Nutrizionista: Francesco Leva; Fisioterapisti: Claudio Princiotta Spanò e Emiliano Diaferia.

FUTSAL EURO 2026 (21 gennaio-7 febbraio)

Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: ITALIA, Ungheria, Portogallo, Polonia

IL PROGRAMMA GARE DEL GRUPPO D | Stožice Arena, Lubiana

Prima giornata (sabato 24 gennaio)

Italia-Portogallo, ore 14.30

Ungheria-Polonia, ore 17.30

Seconda giornata (martedì 27 gennaio)

Ungheria-Portogallo, ore 17.30

Polonia-Italia, ore 20.30

Terza giornata (giovedì 29 gennaio)

Italia-Ungheria, ore 20.30 (Tivoli Hall, Lubiana)

Portogallo-Polonia, ore 20.30

IL TABELLONE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

QF1: Vincente Gruppo B vs Seconda Gruppo A

QF2: Vincente Gruppo A vs Seconda Gruppo B

QF3: Vincente Gruppo C vs Seconda Gruppo D

QF4: Vincente Gruppo D vs Seconda Gruppo C

SF1: Vincente QF2 vs Vincente QF1

SF2: Vincente QF4 vs Vincente QF3

Finale 3° posto: Perdente SF1-Perdente SF2

Finale 1° posto: Vincente SF1-Vincente SF2