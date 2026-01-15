Biathlon, la Francia vince la staffetta maschile di Ruhpolding. Top ten per un’Italia sperimentale

La staffetta 4×7.5 km maschile di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, premia la Francia, che all’ultimo poligono saluta la concorrenza e va a vincere davanti a Norvegia e Germania. Un’Italia in formazione sperimentale, dopo essere stata nelle zone nobili della graduatoria per metà gara, chiude nona.

La vittoria va alla Francia di Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet ed Eric Perrot, che si impone nonostante un giro di penalità (e 4 ricariche totali) con il crono di 1:08’58″1, precedendo di 6″2 la Norvegia (7 colpi ricaricati) di Johannes Dale Skjevdal, Sturla Holm Laegreid, Martin Uldal e Vetle Sjaastad Christiansen.

Sale sul gradino più basso del podio la Germania (5 ricariche utilizzate) di Justus Strelow, Danilo Riethmueller, David Zobel e Philipp Nawrath, terza a 7″9, mentre termina quarta la Svezia (7 ricariche), staccata di 24″0, infine è ottima quinta l’Estonia, che risulta la miglior formazione al tiro, con soli 4 colpi ricaricati, con un gap di 38″0.

Si sale oltre il minuto di ritardo col sesto posto della Cechia (12 ricariche), staccata di 1’02″9, davanti alla Svizzera (1 giro di penalità ed 8 colpi ricaricati), settima a 1’07″7, ed agli Stati Uniti (stessa performance al tiro degli elvetici), ottavi a 1’12″1.

L’Italia, che tiene a riposo Tommaso Giacomel e schiera Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Elia Zeni e Nicola Romanin, dopo essere stata nel gruppo di testa per poco più di metà gara, paga dazio nella seconda parte della prova odierna e termina nona, con 7 ricariche utilizzate, a 1’14″2. Decima la Finlandia a 1’44″1.