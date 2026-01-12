Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Ruhpolding: tornano Wierer e Vittozzi

Dal 14 al 18 gennaio, a Ruhpolding (Germania), prosegue il cammino della Coppa del Mondo di biathlon. La tappa bavarese, una delle più tradizionali del massimo circuito internazionale, segnerà il ritorno in gara di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.

Archiviate le gare di Annecy Le Grand-Bornand (Francia) a chiusura del 2025, le due azzurre avevano scelto, di comune accordo con lo staff tecnico, di dare priorità a un miniciclo di lavoro personalizzato. Wierer si è allenata a Lavazé dal 6 al 10 gennaio insieme al tecnico Pietro Dutto, mentre Vittozzi ha svolto la preparazione in Val Ridanna nello stesso periodo, seguita dagli allenatori Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro.

Una scelta che ha comportato la rinuncia alla tappa di Oberhof, quarto appuntamento stagionale di Coppa del Mondo, per concentrare le energie sull’obiettivo principale della stagione: le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Nello scenario della Chiemgau Arena, le due azzurre torneranno dunque a far parte del gruppo tricolore.

Il programma prevede la staffetta femminile e maschile, le sprint femminile e maschile e, a chiudere l’ultima giornata di gare, le due pursuit. Sono undici in totale gli atleti convocati dal direttore tecnico Klaus Höllrigl. Oltre a Wierer e Vittozzi, al femminile saranno presenti anche Hannah Auchentaller, Michela Carrara e Rebecca Passler. Al maschile riflettori puntati su Tommaso Giacomel, che si presenterà al via da leader della classifica generale. Insieme al 25enne trentino gareggeranno anche Lukas Hofer, Elia Zeni, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Nicola Romanin, al rientro nel massimo circuito internazionale dopo l’unica apparizione a Oslo nella scorsa stagione.