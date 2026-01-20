BiathlonSport Invernali
Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2026. Al maschile già due podi per Giacomel in Cechia
Sarà Nove Mesto na Morave a ospitare la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-26. Ci troviamo di fronte a una situazione anomala, figlia delle circostanze. D’altronde, Anterselva sarà il palcoscenico delle gare dei Giochi olimpici invernali 2026. Dunque, si è dovuta fare di necessità virtù, cercando un’altra location per l’ultima tappa di gennaio.
Si è optato per l’impianto situato in Cechia, dove il massimo circuito ha effettuato scalo per la prima volta nell’inverno 2011-12, ovvero quello precedente all’edizione 2013 dei Mondiali. La manifestazione iridata é poi tornata una seconda volta nel 2024. D’altronde, gli appuntamenti organizzati nella Vysocina Arena sono sempre benedetti da una marea di spettatori.
Finora, sulle nevi della Moravia si sono disputate 29 gare maschili individuali di primo livello (3 venti km, 11 sprint, 10 inseguimenti, 5 mass start). Volgeno lo sguardo alle competizioni miste, se ne contano invece complessivamente 9 (5 staffette a quartetti e 4 single mixed a coppie).
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 6 – SETTORE MASCHILE
Località: Nove Mesto na Morave (Rep.Ceca)
Prima volta in calendario: gennaio 2012
Si è gareggiato l’ultima volta nel: marzo 2025
Grandi eventi organizzati: Mondiali 2013 e 2024
PROGRAMMA DEL WEEKEND
Giovedì: Short Individual
Sabato: Gare Miste
Domenica: Mass Start
ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO
BØ Johannes Thingnes [NOR] – 10 vittorie
(1 IN, 3 SP, 3 PU, 3 MS) da dicembre 2018 a febbraio 2024
ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO
2021 (SP) – DESTHIEUX Simon [FRA]
2021 (PU) – BØ Tarjei [NOR]
2021 (SP) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
2021 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
2023 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR] [NOR]
2023 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR] [NOR]
Mondiali 2024 (SP) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
Mondiali 2024 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
Mondiali 2024 (IN) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
Mondiali 2024 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2025 (SP) – JACQUELIN Emilien [FRA]
2025 (PU) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]
ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
6 (2-2-2) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
3 (2-0-1) – FAK Jakov [SLO]
3 (1-1-1) – JACQUELIN Emilien [FRA]
3 (0-0-3) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]
2 (1-1-0) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2 (1-1-0) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]
2 (0-2-0) – LOGINOV Alexander [RUS]
2 (0-2-0) – GIACOMEL Tommaso [ITA]
2 (0-0-2) – PONSILUOMA Martin [SWE]
1 (0-1-0) – RASTORGUJEVS Andrejs [LAT]
1 (0-0-1) – BABIKOV Anton [RUS]
1 (0-0-1) – HOFER Lukas [ITA]
N.B. : vengono riportati tutti gli uomini in attività “de jure”, al lordo di eventuali embarghi o squalifiche.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
34 (16-9-9) – NORVEGIA
22 (8-7-7) – FRANCIA
10 (2-5-3) – RUSSIA
7 (0-4-3) – GERMANIA
6 (1-1-4) – SVEZIA
3 (2-0-1) – SLOVENIA
3 (0-2-1) – ITALIA
1 (0-1-0) – USA
1 (0-1-0) – LETTONIA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
2° posto
6 marzo 2025 – GIACOMEL Tommaso (SP)
8 marzo 2025 – GIACOMEL Tommaso (PU)
3° posto
11 marzo 2021 – HOFER Lukas (SP)
ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’
GIACOMEL Tommaso
Gare disputate: 13
Podi: 2
Ingressi nella top-ten: 2
HOFER Lukas
Gare disputate: 23
Podi: 1
Ingressi nella top-ten: 4
BIONAZ Didier
Gare disputate: 10
Miglior risultato: 28° posto (SP Mondiali 2024)
Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer ed Elia Zeni.
STAFFETTE MISTE, TUTTI I PODI
2013 {Mondiali} – NORVEGIA, Francia, Cechia
2015 – NORVEGIA, Cechia, Ucraina
2021 – NORVEGIA, Italia, Svezia
2023 – FRANCIA, Svezia, Norvegia
2024 {Mondiali} – FRANCIA, Norvegia, Svezia
STAFFETTE MISTE, PRECEDENTI ITALIA
2° posto
14 marzo 2021 – (Vittozzi, Wierer, Windisch D., Hofer)
SINGLE MIXED, TUTTI I PODI
2015 – RUSSIA, Norvegia, Ucraina
2021 – SVEZIA, Norvegia, Usa
2023 – NORVEGIA, Svizzera, Lettonia
2024 {Mondiali} – FRANCIA, Italia, Norvegia
SINGLE MIXED, PRECEDENTI ITALIA
2° posto
15 febbraio 2024 – (Giacomel, Vittozzi)