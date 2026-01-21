BiathlonSport Invernali
Biathlon, Coppa del Mondo femminile Nove Mesto 2026. Le azzurre spesso protagoniste in Moravia
La sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-26 si disputerà a Nove Mesto na Morave. Si tratta di un’autentica anomalia, figlia del fatto che Anterselva, dove generalmente si gareggia a fine gennaio, sia deputata a ospitare le competizioni dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.
L’Ibu ha pertanto dovuto trovare un’alternativa, come succede ogni qual volta la località altoatesina organizza un grande appuntamento. La scelta è ricaduta sull’impianto ceco, entrato nel “giro” degli eventi di carattere internazionale al principio del XXI secolo e guadagnatosi rapidamente una solida reputazione. Lo dimostra il fatto di aver ottenuto l’organizzazione di due edizioni dei Mondiali nell’arco di poco più di un decennio (2013 e 2024).
Sino a oggi nella Vysocina Arena si sono disputate 29 gare femminili individuali di primo livello (3 quindici km, 11 sprint, 10 inseguimenti, 5 mass start). Sono parecchie anche le prove miste, poiché se ne contano 9 (5 staffette a quartetti e 4 single mixed a coppie).
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 6 – SETTORE FEMMINILE
Località: Nove Mesto na Morave (Cechie)
Prima volta in calendario: gennaio 2012
Si è gareggiato l’ultima volta nel: marzo 2025
Grandi eventi organizzati: Mondiali 2013 e 2024
PROGRAMMA DEL WEEKEND
Venerdì: Short Individual
Sabato: Prove Miste
Domenica: Mass Start
ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO
ECKHOFF Tiril [NOR] – 5 vittorie
(2 SP, 2 PU, 1 MS) da marzo 2020 a marzo 2021
ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRI
2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2021 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2021 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]
2023 (SP) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]
2023 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]
Mondiali 2024 (SP) – SIMON Julia [FRA]
Mondiali 2024 (PU) – SIMON Julia [FRA]
Mondiali 2024 (IN) – VITTOZZI Lisa [ITA]
Mondiali 2024 (MS) – BRAISAZ Justine [FRA]
2025 (SP) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]
2025 (PU) – SIMON Julia [FRA]
ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO
5 (3-0-2) – SIMON Julia [FRA]
4 (1-2-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]
4 (1-2-1) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]
4 (0-2-2) – WIERER Dorothea [ITA]
3 (1-2-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]
3 (0-2-1) – ÖBERG Hanna [SWE]
2 (1-0-1) – BILOSIUK Olena [UKR]
2 (1-0-1) – AKIMOVA Tatiana [RUS]
2 (0-1-1) – BATOVSKA-FIALKOVA Paulina [SVK]
2 (0-0-2) – PREUß Franziska [GER]
2 (0-0-2) – JEANMONNOT Lou [FRA]
1 (1-0-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]
1 (0-1-0) – DZHIMA Yuliia [UKR]
1 (0-1-0) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]
1 (0-1-0) – HETTICH-WALZ Janina [GER]
1 (0-0-1) – HOJNISZ-STAREGA Monika [POL]
1 (0-0-1) – DAVIDOVA Marketa [CZE]
1 (0-0-1) – MICHELON Oceane [FRA]
N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
19 (13-5-1) – NORVEGIA
19 (5-4-10) – FRANCIA
14 (2-7-5) – GERMANIA
8 (1-4-3) – ITALIA
5 (1-1-3) – UCRAINA
5 (0-4-1) – SVEZIA
3 (2-1-0) – BIELORUSSIA
3 (2-0-1) – RUSSIA
3 (1-1-1) – SLOVACCHIA
3 (1-0-2) – REP.CECA
2 (1-1-0) – FINLANDIA
2 (0-1-1) – POLONIA
1 (0-0-1) – USA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
Vittorie
13 febbraio 2024 – VITTOZZI Lisa (IN) {Mondiali}
2° posto
17 dicembre 2016 – WIERER Dorothea (PU)
22 dicembre 2018 – WIERER Dorothea (PU)
11 febbraio 2024 – VITTOZZI Lisa (PU) {Mondiali}
18 febbraio 2024 – VITTOZZI Lisa (MS) {Mondiali}
3° posto
18 dicembre 2016 – WIERER Dorothea (MS)
6 marzo 2021 – VITTOZZI Lisa (SP)
12 marzo 2021 – WIERER Dorothea (SP)
ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’
VITTOZZI Lisa
Gare disputate: 19
Vittorie: 1
Podi: 4
Ingressi nella top-ten: 9
WIERER Dorothea
Gare disputate: 26
Podi: 4
Ingressi nella top-ten: 14
PASSLER Rebecca
Gare disputate: 3
Miglior risultato: 18° posto (PU marzo 2023)
COMOLA Samuela
Gare disputate: 7
Miglior risultato: 14° posto (PU marzo 2025)
CARRARA Michela
Gare disputate: 8
Miglior risultato: 21° posto (PU marzo 2025)
AUCHENTALLER Hannah
Gare disputate: 4
Miglior risultato: 27° posto (SP marzo 2025)
Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Martina Trabucchi e Linda Zingerle.
STAFFETTE MISTE, TUTTI I PODI
2013 {Mondiali} – NORVEGIA, Francia, Cechia
2015 – NORVEGIA, Cechia, Ucraina
2021 – NORVEGIA, Italia, Svezia
2023 – FRANCIA, Svezia, Norvegia
2024 {Mondiali} – FRANCIA, Norvegia, Svezia
STAFFETTE MISTE, PRECEDENTI ITALIA
2° posto
14 marzo 2021 – (Vittozzi, Wierer, Windisch D., Hofer)
SINGLE MIXED, TUTTI I PODI
2015 – RUSSIA, Norvegia, Ucraina
2021 – SVEZIA, Norvegia, Usa
2023 – NORVEGIA, Svizzera, Lettonia
2024 {Mondiali} – FRANCIA, Italia, Norvegia
SINGLE MIXED, PRECEDENTI ITALIA
2° posto
15 febbraio 2024 – (Giacomel, Vittozzi)