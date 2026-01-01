Basket, Virtus Bologna e Olimpia Milano si sfidano in Eurolega in un match chiave anche per la classifica

Il 2026 in Eurolega si apre con il derby tricolore tra Virtus Bologna e Olimpia Milano – palla a due alla Virtus Arena domani sera alle ore 20:30 – per la diciannovesima giornata della regular season 2025-2026 e ultimo turno del girone di andata, in una sfida chiave anche per la classifica delle due squadre.

Le V-nere vogliono invertire la rotta dopo due ko consecutivi contro Stella Rossa Belgrado (90-89) e Olympiacos Pireo (94-97), dove contro la temibile corazzata ateniese i bolognesi hanno tirato fuori il carattere nel quarto conclusivo rimontando dal -20 ma fermandosi poi sul più bello senza riuscire a piazzare il guizzo per ribaltare il risultato. Il bilancio degli emiliani è di 8-10, con coach Dusko Ivanovic che non potrà contare su Carsen Edwards che ha rimediato un infortunio nei primi minuti di gioco proprio contro gli ellenici. Maggiore responsabilità quindi per Luca Vildoza e Matt Morgan, con Derrick Alston Jr. e Saliou Niang che cercheranno di farsi trovare pronti al pari di ‘Momo’ Diouf che osserverà il pitturato.

Anche l’Olimpia Milano cerca il riscatto dopo le sconfitte maturate contro Fenerbahce Istanbul (72-87) e Dubai Basketball (99-92) che però non hanno compromesso completamente la classifica dei meneghini in virtù dell’attuale undicesimo posto con un record di 9-9. Coach ‘Peppe’ Poeta punterà ancora sulla coppia composta da Shavon Shields e Zach LeDay capace di garantire sempre punti pesanti, con Josh Nebo che sta ritrovando la condizione migliore mentre Marko Guduric – MVP delle ultime finali di Eurolega vinte con il Fenerbahce – si sta inserendo man mano negli schemi offensivi dei biancorossi, con Devin Booker a dare man forte e Armoni Brooks ad armare il braccio per colpire da ogni posizione.