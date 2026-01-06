Basket, la Virtus Bologna vive un’altra grande serata di Eurolega e batte lo Zalgiris

Dopo sei sconfitte consecutive la Virtus Bologna rompe finalmente la maledizione dello Zalgiris Kaunas. Una vittoria importantissima per la squadra di Ivanovic, che trionfa nello scontro diretto contro i lituani, che ora sono distanti solo una vittoria in classifica. Finisce 83-79 per la Virtus in un’altra serata senza lunghi e con un Carsen Edwards non ancora al 100% fisicamente. Tra due giorni trasferta ad Atene contro un Panathinaikos ferito per le sconfitte nel derby e stasera con l’Olimpia Milano. Servirà un’altra impresa, ma questa Virtus può davvero fare miracoli.

Derrick Alston Jr è il grandissimo protagonista con 20 punti e 6 rimbalzi. In doppia cifra chiudono anche Matt Morgan (15), Luca Vildoza (12), Carsen Edwards (11) e Saliou Niang, che mette a referto 11 punti e 7 rimbalzi. Allo Zalgiris non bastano invece i 22 punti di Azuolas Tubelis e i 19 di Moses Wright.

L’inizio di partita è tutto della Virtus, che trascinata da uno scatenato Morgan arriva addirittura sul +9 (13-4). I lituani tentano di reagire, ma Morgan vive uno strepitoso primo quarto e segna tredici dei primi ventitré punti segnati da Bologna (23-16). Un problema al cronometro raffredda la Virtus e ne approfitta lo Zalgiris che chiude il quarto con una poderosa schiacciata di Francisco per il -3 (25-22).

Dopo essere rimasto seduto per tutto il primo quarto, Edwards entra in campo e passa poco tempo per sparare la tripla del +6 (31-25). Lo Zalgiris comunque risponde ancora e arriva sul -1 con l’appoggio al vetro di Tubelis (33-32). La Virtus accelera nuovamente e trova un parziale di 6-0. Ultimi minuti del quarto con un paio di incertezze da entrambe le parti, ma Bologna va all’intervallo con un vantaggio di nove punti (43-34).

Al rientro dalla pausa lunga gli attacchi sono inceppati per un paio di minuti, poi si accendono i lituani che con la schiacciata di Wright che vale il -5 (45-40). La Virtus ritrova energia, corsa ed entusiasmo ed Alston trova un’autostrada nell’area lituana per la schiacciata che fa impazzire il pubblico (55-44). Bologna tocca anche il +12 con Edwards, ma il finale di quarto premia lo Zalgiris che accorcia sul -7 (63-56) con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

Tubelis fa subito -5, ma la Virtus reagisce prontamente e ritorna avanti sul +8 (71-63) con la schiacciata di Niang. Bologna, però, ha qualche minuto di totale blackout e lo Zalgiris ne approfitta subito e trova la parità con l’appoggio al vetro dopo la rubata di Williams-Goss (74-74) a tre minuti dalla fine. Alston è glaciale dalla lunetta e poi soprattutto Vildoza mette una tripla clamorosa per il +5. Williams-Goss non sbaglia dall’angolo per il -2. La Virtus non segna, ma poi Lo butta via il pallone. Nel finale momento surreale con il coach Masiulis che firma al tavolo un reclamo per un mancato funzionamento delle apparecchiature elettroniche. Girandola di liberi dove Alston ed Edwards non sbagliano e la Virtus ottiene una vittoria pesantissima per 83-79.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ZALGIRIS KAUNAS 83-79 (25-22, 18-12, 20-22, 20-23)

Virtus: Vildoza 12, Edwards 11, Pajola 8, Niang 11, Smailagic 4, Taylor, Alston Jr 20, Hackett, Ferrari, Morgan 15, Jallow, Akele 2

Zalgiris: Williams-Goss 17, Francisco 10, Wright 19, Brazdeikis, Tubelis 22, Lo, Sleva 6, Birutis, Rubstavicius, Sirvydis, Ulanovas 5