Basket, Serie A1 femminile: Schio vince il big match con Campobasso, successi per Venezia, Sesto San Giovanni e Roseto

Giornata ricca di spunti nel campionato, tra conferme delle big, vittorie nette e una sola sfida davvero combattuta fino all’ultimo possesso la sedicesima della Serie A1 femminile di basket. Venezia, Geas e Schio fanno valere il proprio status imponendo ritmo e qualità nei rispettivi match, mentre a Roseto va in scena l’incontro più equilibrato del turno, deciso solo negli ultimi minuti. Un quadro che racconta una giornata a due velocità, con risultati larghi accanto a una battaglia punto a punto.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI – UMANA REYER VENEZIA 63-85

Regge un tempo la formazione di Sassari nella sfida contro una delle regine del campionato, la Reyer Venezia. Le sarde lottano per i primi 20 minuti, impedendo a Venezia di scappare via, nonostante faccia fin da subito la lepre. Così, dopo un primo tempo chiuso sul 36-39, è nella ripresa che le venete impongono il proprio ritmo. Nel terzo periodo danno il primo scossone, chiudendo sul +10, mentre scappano via nell’ultimo parziale imponendosi per 63-85, con 15 punti per Holmes e Mavunga, mentre in casa Sassari ci sono i 15 punti di Carangelo.

GEAS SESTO SAN GIOVANNI – RMB BRIXIA BASKET 81-43

Match fondamentalmente senza storia quello andato in scena al Palazzetto Allende di Sesto San Giovanni, con il derby lombardo tra la Geas e il Brixia Brescia che si decide già nei primi 10 minuti, dominati dalle padrone di casa con un perentorio 24-8. Non si abbassano i ritmi nel secondo parziale e match che va al giro di boa sul 42-19. La ripresa, dunque, è solo un lunghissimo garbage time che serve per le statistiche. Vince la Geas Sesto San Giovanni 81-43, con 18 punti di Roumy, 17 di Attura e 16 di Conti.

FAMILA WUBER SCHIO – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 67-47

Serve un quarto a Schio per prendere le misure di Campobasso nel big match di giornata, ma dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, dove le venete trovano un allungo nella seconda metà del secondo quarto, il match cambia volto. Se all’intervallo si va con Schio avanti 34-24, nel terzo parziale le padrone di casa allungano ancora, seppur senza uccidere mai il match. Lo strappo finale arriva nell’ultimo parziale, dove Schio scappa definitivamente via e si impone 67-47, con 19 punti di Shepard e 16 di Verona, mentre a Campobasso non bastano i 16 di Simon.

PEOPLE STRATEGY PANTERS ROSETO – LOGIMAN BRONI 73-67

Quella tra Roseto e Broni è la sfida più equilibrata di giornata, con le due formazioni che per 40 minuti si sono equivalse in campo. Parte meglio la formazione lombarda, che nel primo quarto trova buone percentuali e allunga sul +8 finale. Torna in partita, però, la squadra di casa nel secondo parziale e, seppur non richiudendo il gap, si va all’intervallo sul 33-39. Roseto che a inizio ripresa corre di più e rimonta Broni, con il match che si gioca punto a punto e si va all’ultimo stop con le ospiti ancora avanti, ma di sole 4 lunghezze. Si va avanti a strappi, ma è un parziale di 8-0 per le abruzzesi a fare la differenza, con Roseto che resiste e si impone 73-67, con 20 punti di Ustby.