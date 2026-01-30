Basket, Serie A: Milano-Brescia il big match di giornata

Si disputa questo weekend il diciottesimo turno del massimo campionato italiano di basket e il fine settimana sarà caratterizzato dal derby lombardo tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia, big match tra due formazioni che puntano a chiudere al vertice la stagione regolare. Ma sono tante le partite da tenere d’occhio.

Si parte domani nel tardo pomeriggio con Tortona-Udine, una sfida che vede i padroni di casa favoriti e a caccia della top 4 della classifica, mentre i friulani neopromossi vogliono tornare a correre in una stagione sicuramente positiva e che vogliono riavvicinare la zona playoff. Sempre sabato, la sera, sarà la volta di Cantù-Venezia, con l’altra neopromossa che dopo una serie di sconfitte è tornata al successo nel turno precedente e sogna di portare a casa un altro scalpo di lusso nella corsa salvezza. Venezia, però, punta a continuare la sua ottima stagione e confermarsi tra le prime quattro della classifica.

Come detto, il big match di giornata sarà Milano-Brescia, che apre la domenica alle 16 al Palalido. Milano è reduce dal brutto ko contro Varese, ma in Eurolega ha ritrovato sorriso e vittoria contro il Partizan e punta a riavvicinare la vetta. Ma per farlo dovrà battere l’ex squadra di coach Poeta, con Brescia attualmente prima e che ha le carte in regola per sbancare Milano. Sfida importantissima anche tra Sassari e Cremona, con i sardi chiamati a portare a casa punti salvezza, mentre i lombardi hanno bisogno di vincere lontano da casa per restare saldamente in zona playoff.

Si continua con il derby triveneto tra Trieste e Treviso, due squadre che stanno vivendo una stagione diametralmente opposta. Trieste sta sorprendendo ed è in zona playoff, mentre i veneti sono pericolosamente in fondo alla classifica e devono trovare punti salvezza. Si gioca anche Varese-Reggio Emilia, due formazioni in un buon momento di forma e due formazioni che con una vittoria avvicinerebbero la zona playoff, ma con un ko rischiano di venir risucchiati nella zona calda della classifica. La giornata si chiude con Bologna-Trento, con la Virtus che sta volando in vetta alla classifica, mentre la Dolomiti Energia punta al colpaccio per entrare prepotentemente nella corsa playoff.