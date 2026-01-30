Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Basket

Basket, Serie A: Milano-Brescia il big match di giornata

Pubblicato

26 minuti fa

il

Per approfondire:
Devin Booker
Booker / Ciamillo

Si disputa questo weekend il diciottesimo turno del massimo campionato italiano di basket e il fine settimana sarà caratterizzato dal derby lombardo tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia, big match tra due formazioni che puntano a chiudere al vertice la stagione regolare. Ma sono tante le partite da tenere d’occhio.

Si parte domani nel tardo pomeriggio con Tortona-Udine, una sfida che vede i padroni di casa favoriti e a caccia della top 4 della classifica, mentre i friulani neopromossi vogliono tornare a correre in una stagione sicuramente positiva e che vogliono riavvicinare la zona playoff. Sempre sabato, la sera, sarà la volta di Cantù-Venezia, con l’altra neopromossa che dopo una serie di sconfitte è tornata al successo nel turno precedente e sogna di portare a casa un altro scalpo di lusso nella corsa salvezza. Venezia, però, punta a continuare la sua ottima stagione e confermarsi tra le prime quattro della classifica.

Come detto, il big match di giornata sarà Milano-Brescia, che apre la domenica alle 16 al Palalido. Milano è reduce dal brutto ko contro Varese, ma in Eurolega ha ritrovato sorriso e vittoria contro il Partizan e punta a riavvicinare la vetta. Ma per farlo dovrà battere l’ex squadra di coach Poeta, con Brescia attualmente prima e che ha le carte in regola per sbancare Milano. Sfida importantissima anche tra Sassari e Cremona, con i sardi chiamati a portare a casa punti salvezza, mentre i lombardi hanno bisogno di vincere lontano da casa per restare saldamente in zona playoff.

Si continua con il derby triveneto tra Trieste e Treviso, due squadre che stanno vivendo una stagione diametralmente opposta. Trieste sta sorprendendo ed è in zona playoff, mentre i veneti sono pericolosamente in fondo alla classifica e devono trovare punti salvezza. Si gioca anche Varese-Reggio Emilia, due formazioni in un buon momento di forma e due formazioni che con una vittoria avvicinerebbero la zona playoff, ma con un ko rischiano di venir risucchiati nella zona calda della classifica. La giornata si chiude con Bologna-Trento, con la Virtus che sta volando in vetta alla classifica, mentre la Dolomiti Energia punta al colpaccio per entrare prepotentemente nella corsa playoff.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità