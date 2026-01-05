Basket, in Eurolega Milano deve tornare a correre, Bologna cerca conferme

Prende il via tra domani e mercoledì il girone di ritorno dell’Eurolega di basket e per l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna serve una seconda parte del torneo di altissimo livello per rimontare lo svantaggio che le due italiane hanno accumulato sin qui nella corsa ai playoff e ai play-in. Le due formazioni, infatti, sono appaiate a quota 9 successi, due di distanza dall’ultimo posto valido per la post season e a tre dall’accesso diretto ai playoff.

L’EA7 Emporio Armani Milano scenderà in campo ad Atene contro il Panathinaikos in una sfida molto difficile, ma contro l’unica delle squadre attualmente nella top 6 con cui Milano ha vinto all’andata, imponendosi con un +7 al Forum. Ma Peppe Poeta deve ritrovare quella squadra che nelle ultime settimane si è smarrita in difesa, concedendo ben 196 punti negli ultimi turni e perdendo le ultime tre partite di Eurolega.

Al netto delle assenze, soprattutto contro la Virtus Bologna è parso che il coach biancorosso non avesse un piano B nel cassetto se la prima opzione di gioco fosse andata a pallino. E dopo un ottimo primo quarto Shields e compagni si sono sciolti come neve al sole e le assenze di Bolmaro e Tonut – i migliori difensori della squadra – sono diventate evidenti, con giocatori come Shields o Brooks che se in attacco non sono in giornata sì, in difesa sono una vera e propria condanna per Milano.

Di contro, invece, Bologna arriva dal bel successo contro Milano e ha potuto riposare nel weekend visto il forfait di Trapani in campionato. La Virtus ospita il Kaunas, attualmente ottavo, e che arriva dal colpaccio in casa dell’Hapoel. I lituani, però, sono squadra molto incostante – capace di vittorie clamorose, ma anche di incredibili ko. Restano, comunque, un’avversaria ostica e con uno score attivo in trasferta, con 5 successi e 4 sconfitte.

La squadra di Ivanovic, inoltre, ha dimostrato di saper essere letale in attacco anche senza Carsen Edwards, mentre le assenze di diversi giocatori sotto canestro è stata ben gestita dalle V-Nere dopo il pessimo avvio con Milano. Servirà, però, una nuova partita di estremo sacrificio da parte dei ragazzi bolognesi per trovare un successo che sarebbe fondamentale in chiave play-in.