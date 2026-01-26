Basket femminile, le migliori italiane della 16a giornata di A1. Anastasia Conte e Costanza Verona decisive, sugli scudi anche Attura e Santucci

Un altro turno da mandare in archivio quello completato nel weekend per la Serie A1 di basket femminile dove si è disputata la sedicesima giornata della regular season 2025-2026 e dove le giocatrici italiane hanno ben figurato risultando spesso decisive per le squadre di cui difendono i colori: andiamo quindi a scoprirle insieme.

Anastasia Conte trascina l’Autosped BCC Derthona contro l’O.ME.P.S. Battipaglia (73-69) con 16 punti – 13 punti di Francesca Baldassare tra le fila delle campane. Colpo esterno dell’Umana Reyer Venezia contro la Dinamo Sassari (63-85) grazie ai 12 punti di Mariella Santucci, con 15 punti di Debora Carangelo per le padrone di casa. 13 punti di Giulia Moroni nell’affermazione casalinga della Panthers Roseto contro la Logiman Broni (73-67), con Martina Crippa che accarezza la doppia doppia (11 punti 9 rimbalzi) tra le piemontesi.

La Famila Wuber Schio si aggiudica il ‘big match’ di giornata contro La Molisana Magnolia Campobasso (67-47) con 16 punti di Costanza Verona e 7 di Jasmine Keys, con Sara Madera che mette a referto 7 punti tra le fila delle molisane. Nel match che chiudeva il turno la Geas Sesto San Giovanni vince contro la RMB Brixia (81-43) grazie ai 17 punti di Beatrice Attura e ai 16 di Gina Maria Conti, con 8 punti e 9 rimbalzi di Cristina Osazuwa – 12 punti di Marzia Tagliamento e 6 punti con ben 12 rimbalzi di Sofia Frustaci tra le bresciane.