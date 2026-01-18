Australian Open 2026, Zeynep Sönmez conquista Melbourne e il cuore dei tifosi soccorrendo una raccattapalle

Zeynep Sönmez non ha conquistato solo una storica vittoria nel primo turno degli Australian Open, ma anche il rispetto e l’ammirazione del pubblico di Melbourne. Durante il suo match contro Ekaterina Alexandrova, la tennista turca ha dimostrato che lo sport non è fatto soltanto di risultati, ma anche di umanità.

Nel pieno del secondo set, con il caldo australiano che metteva a dura prova giocatrici e addetti ai lavori, una giovane raccattapalle si è improvvisamente sentita male ed è caduta a terra vicino alla sedia dell’arbitro. Senza esitazione, Sönmez ha interrotto il gioco e si è precipitata verso la ragazza, aiutandola a rialzarsi e sorreggendola fino a una sedia, dove ha potuto ricevere le cure necessarie.

VIDEO SÖNMEZ SOCCORRE RACCATTAPALLE

Il caldo australiano si fa subito sentire Durante il match tra Ekaterina Aleksandrova e Zeynep Sönmez, una raccattapalle è svenuta. La giocatrice turca ha prestato soccorso immediatamentepic.twitter.com/Qp4Ta9AtbP — Quindici Zero (@quindicizero) January 18, 2026

Il gesto ha scatenato l’applauso spontaneo degli spettatori, colpiti dalla sensibilità e dalla prontezza della 23enne turca. Nonostante un momento di tensione emotiva e una partita combattutissima, Sönmez è riuscita a mantenere la concentrazione, imponendosi al terzo set e scrivendo una pagina storica per il tennis del suo Paese.

Giocatrice turca che, dovesse dar seguito al suo incidere nel Major, potrebbe anche incrociare negli ottavi di finale Jasmine Paolini.