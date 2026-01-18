Dove vedere in tv Errani/Paolini-Lumsden/Tang, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Martedì 20 gennaio Sara Errani e Jasmine Paolini faranno il loro esordio nel torneo di doppio femminile degli Australian Open 2026. Le due azzurre affronteranno la coppia formata dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Tang Qianhui nel match che darà il via al loro percorso insieme.

Un cammino particolare dal momento che Errani ha assunto una posizione importante nel team di Jasmine. Sarita, infatti, è con Danilo Pizzorno la guida tecnica e tattica della toscana e la condivisione di questa esperienza è una novità rilevante nel cammino che condivideranno a Melbourne.

La partita di doppio femminile tra Errani/Paolini e Lumsden/Tang, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere nulla dell’esordio delle campionesse olimpiche agli Australian Open 2026.

ERRANI/PAOLINI-LUMSDEN/TANG AUSTRALIAN OPEN 2026

Martedì 20 gennaio

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Lumsden GBR / Q. Tang CHN vs (2) S. Errani ITA / (2) J. Paolini ITA

X. Wang CHN vs (Q) A. Kalinina UKR

L. Nardi ITA vs (Q) Y. Wu CHN

V. Kopriva CZE vs J. Struff GER

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-LUMSDEN/TANG AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport