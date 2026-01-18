Australian Open 2026, il programma di domani (lunedì 19 gennaio): orari, ordine di gioco, tv, streaming

Secondo giorno di Australian Open stanotte, e a Melbourne altri big si mettono in moto numerose figure di spicco sia nel singolare maschile che in quello femminile. Doveva esserci anche Berrettini-de Minaur, ma Matteo ha dato forfait e così contro l’australiano ci sarà l’americano Mackenzie McDonald.

Debuttano Coco Gauff, Iga Swiatek e Novak Djokovic: per nessuna di loro dovrebbe esserci particolare difficoltà a superare l’esordio. Tre gli italiani di scena: per Mattia Bellucci compito non facilissimo contro un Casper Ruud che aspetta anche altre notizie (in altre parole: se diventa padre durante il torneo, molto semplicemente lascia Melbourne). Ritorna la sfida tra Matteo Arnaldi e Andrey Rublev, con precedenti sul 2-2 e un ricordo del Roland Garros molto bello per il sanremese. Debutto Slam in sostanziale serata per Francesco Maestrelli, opposto al mancino francese Terence Atmane (nessun precedente).

Gli Australian Open 2026 continueranno questa notte, quando in Italia sarà lunedì 19, a partire dall’1:00. A causa delle recenti novità sul panorama televisivo in Italia, non ci sarà diretta tv in quanto tale. La diretta streaming sarà disponibile attraverso vari mezzi: Eurosport è disponibile con 6 canali lineari su DAZN e Timvision; Discovery+ e HBO Max, dietro abbonamento, trasmettono tutti i campi disponibili. OA Sport offrirà inoltre una selezione di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 19 gennaio

Rod Laver Arena

Sessione diurna

Ore 1:30 Gauff (USA) [3]-Rakhimova (UZB) – 1° turno donne

NP Ore 3:30 McDonald (USA) [LL]-de Minaur (AUS) [6] – 1° turno uomini

Sessione serale

Ore 9:00 Yuan (CHN) [Q]-Swiatek (POL) [2] – 1° turno donne

Martinez (ESP)-Djokovic (SRB) [4] – 1° turno uomini

Margaret Court Arena

Sessione diurna

Ore 1:30 Medvedev [11]-de Jong (NED) – 1° turno uomini

Waltert (SUI)-Anisimova (USA) [4] – 1° turno donne

Sessione serale

Ore 9:00 Vekic (CRO)-Andreeva [8] – 1° turno donne

Bellucci (ITA)-Ruud (NOR) [12] – 1° turno uomini

John Cain Arena

Sessione diurna

Ore 1:00 Borges (POR)-Auger-Aliassime (CAN) [7] – 1° turno uomini

Pegula (USA) [6]-Zakharova – 1° turno donne

Sessione serale

Ore 7:00 Starodubtseva (UKR) [Q]-Tomljanovic (AUS) – 1° turno donne

NP Ore 8:30 Popyrin (AUS)-Muller (FRA) – 1° turno uomini

Kia Arena

Ore 1:00 Hunter (AUS) [Q]-Bouzas Maneiro (ESP) – 1° turno donne

Arnaldi (ITA)-Rublev [13] – 1° turno uomini

Djere (SRB)-Wawrinka (SUI) [WC] – 1° turno uomini

Krejcikova (CZE)-Shnaider [23] – 1° turno donne

1573 Arena

Ore 1:00 Linette (POL)-Navarro (USA) [15] – 1° turno donne

J. M. Cerundolo (ARG)-Thompson (AUS) [WC] – 1° turno uomini

Mboko (CAN) [17]-E. Jones (AUS) [WC] – 1° turno donne

Lehecka (CZE) [17]-Gea (FRA) [Q] – 1° turno uomini

ANZ Arena

Ore 1:00 Kenin (USA) [27]-Stearns (USA) – 1° turno donne

Hon (AUS) [WC]-Stakusic (CAN) [Q] – 1° turno donne

Tirante (ARG)-Vukic (AUS) – 1° turno uomini

Shapovalov (CAN) [21]-Bu (CHN) [WC] – 1° turno uomini

Court 5

Ore 1:00 Li (USA)-Osorio (COL) – 1° turno donne

Tien (USA) [25]-Giron (USA) – 1° turno uomini

Diyas (KAZ) [WC]-Badosa (ESP) [25] – 1° turno donne

Damm (USA) [Q]-Vacherot (MON) [30] – 1° turno uomini

Court 6

Ore 1:00 E. Ymer (SWE) [Q]-Shevchenko (KAZ) – 1° turno uomini

Parks (USA)-Eala (PHI) – 1° turno donne

Noskova (CZE) [13]-Semenistaja (LAT) – 1° turno donne

Mannarino (FRA)-Hijikata (AUS) [WC] – 1° turno uomini

Court 7

Ore 1:00 Navone (ARG)-Medjedovic (SRB) – 1° turno uomini

Galfi (HUN)-Tauson (DEN) [14] – 1° turno donne

Nakashima (USA) [27]-van de Zandschulp (NED) – 1° turno uomini

Mertens (BEL) [21]-Tararudee (THA) [Q] – 1° turno donne

Court 8

Ore 1:00 Bondar (HUN)-Mandlik (USA) [WC] – 1° turno donne

Shang (CHN)-Bautista Agut (ESP) – 1° turno uomini

Altmaier (GER)-Cilic (CRO) – 1° turno uomini

Zarazua (MEX)-Bouzkova (CZE) – 1° turno donne

Court 12

Ore 1:00 Erjavec (SLO)-Frech (POL) – 1° turno donne

Marozsan (HUN)-Rinderknech (FRA) [24] – 1° turno uomini

Majchrzak (POL)-Fearnley (GBR) – 1° turno uomini

Sierra (ARG)-Uchijima (JPN) – 1° turno donne

Court 13

Ore 1:00 Arango (COL)-Kessler (USA) – 1° turno donne

Paul (USA) [19]-Kovacevic (USA) – 1° turno uomini

Misolic (AUT)-Davidovich Fokina (ESP) [14] – 1° turno uomini

Jovic (USA) [29]-Volynets (USA) – 1° turno donne

Court 14

Ore 1:00 Marcinko (CRO)-Maria (GER) – 1° turno donne

Budkov Kjaer (NOR) [Q]-Opelka (USA) – 1° turno uomini

Muchova (CZE) [19]-Cristian (ROU) – 1° turno donne

Atmane (FRA)-Maestrelli (ITA) [Q] – 1° turno uomini

Court 15

Ore 1:00 Halys (FRA)-Tabilo (CHI) – 1° turno uomini

Klimovicova (POL) [Q]-F. Jones (GBR) – 1° turno donne

Selekhmeteva-Seidel (GER) – 1° turno donne

Munar (ESP)-Svrcina (CZE) – 1° turno uomini

