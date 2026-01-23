Australian Open 2026, programma di domani (24 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo

Definito il programma di gioco della settima giornata degli Australian Open 2026. Sui campi di Melbourne Park sono attese temperature molto alte e per questa ragione si è deciso di anticipare di un’ora lo schedule sui campi. Per questo l’inizio delle partite avrà questo mutamento nello schedule da considerare.

In casa Italia saranno tre i giocatori a essere protagonisti. Come ci si poteva aspettare, Jannik Sinner giocherà la sua prima partita in sessione diurna (australiana), non prima delle 02:00 nostrane (12:00 locali), contro l’americano Eliot Spizzirri. Il gran caldo sarà un fattore da considerare e potrebbe rivelarsi l’avversario vero e proprio per Jannik, piuttosto che il rivale con racchetta e pallina. L’azzurro, come al solito, giocherà sul campo della Rod Laver Arena.

Ad aprire i giochi dalle 00:30 italiane (10:30 locali) alla John Cain Arena saranno Lorenzo Musetti e il ceco Tomas Machac. Una sfida complessa attende il toscano, al cospetto di un tennista in forma, vincitore del recente torneo di Adelaide. Sempre dalle 00:30 nostrane Luciano Darderi affronterà il russo Karen Khachanov alla KIA Arena e anche in questo caso si preannuncia un incrocio complesso per l’italo-argentino, al cospetto di un giocatore che su questi campi ha spesso espresso un gran tennis.

La diretta tv dei match della settima giornata del primo turno degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri degli italiani sarà assicurata da OA Sport.

ORDINE DI GIOCO AUSTRALIAN OPEN 2026

Sabato 24 gennaio (orari italiani)

ROD LAVER ARENA

Sessione diurna – dalle 00:30 – Inizio anticipato a causa delle alte temperature

Singolare femminile • Terzo turno

K. Pliskova vs M. Keys (9)

Sessione diurna – non prima delle 02:00

Singolare maschile • Terzo turno

E. Spizzirri vs J. Sinner (2)

Sessione serale – dalle 09:00

Singolare maschile • Terzo turno

B. van de Zandschulp vs N. Djokovic (4)

A seguire

Singolare femminile • Terzo turno

N. Osaka (16) vs M. Inglis (Q)

MARGARET COURT ARENA

Sessione diurna – dalle 00:30 – Inizio anticipato a causa delle alte temperature

Singolare femminile • Terzo turno

J. Pegula (6) vs O. Selekhmeteva

Sessione diurna – non prima delle 02:00

Singolare femminile • Terzo turno

P. Stearns vs A. Anisimova (4)

Sessione diurna – non prima delle 04:30

Singolare maschile • Terzo turno

B. Shelton (8) vs V. Vacherot (30)

Sessione serale – dalle 09:00

Singolare femminile • Terzo turno

A. Kalinskaya (31) vs I. Swiatek (2)

A seguire

Singolare maschile • Terzo turno

M. Cilic vs C. Ruud (12)

JOHN CAIN ARENA

Sessione diurna – dalle 00:30 – Inizio anticipato a causa delle alte temperature

Singolare maschile • Terzo turno

L. Musetti (5) vs T. Machac

Sessione diurna – non prima delle 2:00

Singolare femminile • Terzo turno

E. Mertens (21) vs N. Bartunkova (Q)

Sessione serale – dalle 07:00

Singolare maschile • Terzo turno

S. Wawrinka (WC) vs T. Fritz (9)

A seguire

Singolare femminile • Terzo turno

E. Rybakina (5) vs T. Valentova

KIA ARENA

Sessione diurna – dalle 00:30 – Inizio anticipato a causa delle alte temperature

Singolare maschile • Terzo turno

K. Khachanov (15) vs L. Darderi (22)

Sessione diurna – non prima delle 02:00

Singolare femminile • Terzo turno

L. Noskova (13) vs X. Wang

A seguire

Incontro da definire (TBA)

Sessione serale – non prima delle 08:00

Singolare maschile • Terzo turno

J. Mensik (16) vs E. Quinn

ARENA 1573

Sessione diurna – dalle 00:30

DOPPIO MASCHILE – Secondo turno

A. Erler / R. Galloway vs H. Heliovaara (2) / H. Patten (2)

DOPPIO MASCHILE – Secondo turno

C. Moutet / L. Sanchez vs M. Granollers (3) / H. Zeballos (3)

DOPPIO FEMMINILE – Secondo turno

A. Muhammad (6) / E. Routliffe (6) vs S. Aoyama / M. Linette

DOPPIO FEMMINILE – Secondo turno

A. Blinkova / K. Rakhimova vs H. Baptiste / P. Stearns

DOPPIO MISTO – Primo turno

E. Routliffe / A. Goransson vs K. Mladenovic / M. Guinard

ANZ ARENA

Sessione diurna – dalle 00:30

DOPPIO FEMMINILE – Secondo turno

H. Guo (16) / K. Mladenovic (16) vs A. Pavlyuchenkova / C. Tauson

DOPPIO FEMMINILE – Secondo turno

K. Birrell (WC) / T. Gibson (WC) vs S. Errani (2) / J. Paolini (2)

DOPPIO MASCHILE – Secondo turno

J. Kubler (WC) / M. Polmans (WC) vs J. Paul / M. Willis

DOPPIO MISTO – Primo turno

O. Nicholls (7) / H. Patten (7) vs A. Danilina / J. Tracy

DOPPIO MISTO – Primo turno

T. Gibson (WC) / M. Ebden (WC) vs A. Krunic (5) / M. Pavic (5)

