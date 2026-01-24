Luciano Darderi: “Warning senza senso, l’arbitro ha sbagliato. Con Sinner proverò a vincere”

Una giornata fantastica per Luciano Darderi, che si è qualificato per la prima volta agli ottavi di uno Slam. Il tennista italiano ha sconfitto contro pronostico il russo Karen Khachanov nel terzo turno degli Australian Open in quattro set con il punteggio di 7-6 3-6 6-4 6-4 ed ora ad attenderlo ci sarà un meraviglioso derby azzurro con Jannik Sinner.

In conferenza stampa, Darderi ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria odierna: “Sinceramente, quando ho cominciato la settimana non me l’aspettavo. Dovevo ancora vincere la mia prima partita in Australia a Melbourne e adesso essere in seconda settimana è qualcosa di bello. Penso che ce lo meritiamo perché stiamo lavorando forte tutti i giorni, veramente tanto, quindi si sono visti dei progressi sul cemento, sto giocando molto bene e mi sento comodo. Si è visto oggi in campo, al di là della sconfitta o della vittoria, sono felice di poter essere nella seconda settimana per la prima volta.

Il tennista italiano ha spiegato anche il momento in cui ha preso il warning per aver ritardato il ritorno in campo. “Mancavano 30 secondi. Mi hanno detto che mancavano 30 secondi e sono tornato subito appena me lo hanno detto. Secondo me ha sbagliato l’arbitro in quel momento, perchè prendere un warning così non aveva senso, visto che ero rimasto dentro il tempo. Comunque non importa”.

Le chiavi del successo su Khachanov: “Secondo me l’abbiamo preparata bene tatticamente. Mio padre e il mio preparatore mi dicevano come giocare, come fare le cose giuste, anche se ogni tanto mi arrabbio con loro, ma solo per liberarmi di un po’ di pressione. Ci sono momenti della partita che loro devono sopportare queste cose, perchè alcune volte vado un po’ fuori di testa. Ho giocato sempre tatticamente giusto e penso che questa sia stata la chiave. Anche fisicamente ho tenuto bene tutti e quattro i set, al di là del caldo che faceva. Per fortuna abbiamo finito giusto in tempo”.

La prossima sfida con Jannik Sinner: “Penso che giocare con Sinner sia un regalo. Giocare sulla Rod Laver Arena con il numero oggi 2 del mondo non c’è nulla di meglio. Jannik e Carlos sono quelli che stanno dominando il circuito. Sarà un’esperienza bellissima. Ovviamente giocherò al massimo e cercherò di fare il mio, di ottenere il massimo e di provare a vincere. Con Jannik sarà difficilissimo, ma resterò concentrato su me stesso”.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini