Australian Open 2026, Lucia Bronzetti accede al turno decisivo delle qualificazioni. Out Lucrezia Stefanini e Silvia Ambrosio

Lucia Bronzetti è l’unica azzurra ad accedere al match decisivo per l’ingresso nel tabellone principale degli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurra vince una maratona di quasi tre ore e supera lo scoglio del secondo turno delle qualificazioni femminili, fatale, invece, per Lucrezia Stefanini e Silvia Ambrosio.

Lucia Bronzetti, numero 2 del seeding cadetto, piega la statunitense Mary Stoiana con lo score di 7-6 (7) 1-6 6-4 dopo due ore e 52 minuti di battaglia, e si giocherà un posto nel main draw contro la statunitense Sloane Stephens. Nel primo set Bronzetti cede il servizio nel secondo game, lungo 20 punti, alla quinta palla break, ma dallo 0-2 infila un parziale di 16 punti a 5, strappando per due volte a 15 la battuta all’avversaria, portandosi sul 4-2. Ai vantaggi dell’ottavo gioco Stoiana trova il controbreak, ma nell’undicesimo game l’azzurra toglie nuovamente la battuta alla statunitense e va a servire per il set. Sul 6-5 Bronzetti annulla un break point, manca un set point, ma poi deve cedere il servizio. Si va al tiebreak, dove l’italiana scappa sul 3-0, difende il minibreak di margine sul 5-2 e si procura altri due set point sul 6-4, ma non li sfrutta. Stoiana ha un set point sul 7-6, ma l’azzurra lo cancella, infila tre punti e porta a casa il parziale sul 9-7 dopo un’ora e 22 minuti di gioco. Nella seconda partita la statunitense vince i primi 9 punti giocati e 16 dei primi 19, volando rapidamente sul 4-0. Bronzetti cede il servizio anche nel settimo game e Stoiana riequilibra la sfida col 6-1 in mezz’ora. Nella frazione decisiva l’azzurra annulla un break point nel secondo game, si salva ai vantaggi, ma poi Stoiana vince 8 punti di fila e vola sul 3-1 grazie al break a zero ottenuto nel quarto game. Bronzetti ha la forza di trovare l’immediato controbreak a 30, poi è l’italiana ad allungare grazie al break ai vantaggi nel nono game. L’azzurra va a servire per l’incontro, annulla tre occasioni non consecutive per il controbreak ed al secondo match point chiude i conti sul 6-4 dopo un’ora di gioco.

Lucrezia Stefanini, testa di serie numero 26 delle qualificazioni, cede alla statunitense Whitney Osuigwe, che si impone con lo score di 7-5 6-2 in du ore e quattro minuti di gioco ed ora sfiderà la ceca Nikola Bartunkova, numero 16 del tabellone. Nel primo set fioccano i break, che alla fine saranno 9 in 12 game: Stefanini, parte sotto 0-2, ma subito trova il controbreak che vale il 2-2. Dal quarto all’undicesimo gioco è sempre la tennista in risposta a spuntarla, con la statunitense che nel dodicesimo game va a servire per il set e deve annullare due palle break prima di spuntarla per 7-5 dopo un’ora e 14 minuti. Nella seconda frazione Stefanini cede la battuta in avvio ai vantaggi e questa volta non riesce a rientrare, anzi perde il servizio anche nel quinto gioco, finendo sotto 1-4 con due break di ritardo. Nell’ottavo game Osuigwe va a servire per il match, annulla due break point, e la spunta per 6-2 dopo 50 minuti di gioco.

Silvia Ambrosio si ritira nel corso del match contro la tedesca Tamara Korpatsch, numero 14 del tabellone cadetto, quando era sotto di un set ed un break, sul punteggio di 6-3 2-0 per la teutonica, dopo un’ora ed 8 minuti di gioco. Korpatsch nel prossimo turno incrocerà una tra la statunitense Claire Liu e l’australiana Maddison Inglis. Nel primo set dall’1-1 si susseguono quattro game consecutivi vinti in risposta, con Ambrosio che per due volte non riesce a confermare il break di margine. L’azzurra si procura una palla break anche nel settimo game, ma non la sfrutta e la teutonica si salva, poi è la tedesca a strappare ancora il servizio all’azzurra, che si fa rimontare da 40-0 e capitola ai vantaggi. Korpatsch scappa sul 5-3, tiene la battuta a 15 ed incamera la frazione sul 6-3 dopo 51 minuti. Nella seconda partita l’azzurra subisce il break a 15 in avvio e poco dopo finisce sotto 0-2. Nel corso del terzo game, dopo essere finita sotto 0-30, Ambrosio è costretta ad alzare bandiera bianca.