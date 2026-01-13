Australian Open 2026, esordio vincente di Federico Cinà nelle qualificazioni

Buona la prima per Federico Cinà nelle qualificazioni dell’Australian Open 2026. Esordio vincente dunque per il tennista siciliano, che ha superato il sudafricano Lloyd Harris, numero 221 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 dopo due ore e un quarto di battaglia. Una vittoria decisamente importante per l’azzurro, numero 265 del ranking, che ora se la dovrà vedere con il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, testa di serie numero 30.

Una partita decisamente lottata, in cui Cinà ha concesso solamente una volta il break all’avversario. Il siciliano ha concluso il suo match con il 71% di punti vinti con la prima ed il 53% con la seconda. Sono stati 27 i vincenti dell’italiano contro i 33 del sudafricano, che ha commesso più errori non forzati dell’azzurro (33 contro 27).

Cinà si trova subito ad affrontare due palle break nel suo primo turno di servizio nella partita. L’azzurro si salva e nel terzo game toglie a zero la battuta all’avversario. Un break decisivo per Cinà, che vince agevolmente i proprio giochi in battuta e si va a prendere il primo set in suo favore per 6-4.

Fioccano le palle break in avvio di secondo set per Harris, ma Cinà riesce a salvarne due nel secondo game e poi altre due nel quarto. Alla fine l’azzurro nel settimo gioco riesce a strappare il servizio all’avversario e si porta sul 4-3. Sembra il break decisivo ed invece nel game successivo arriva il controbreak immediato di Harris. Il set scivola al tie-break, che viene vinto da Harris per 7-3.

Il match si è complicato ed Harris può anche far valere la maggior esperienza. Cinà, però, non si scompone ed è lui a partire meglio nel terzo set, trovando il break nel quarto gioco. Un vantaggio che l’azzurro conserva tranquillamente, andando a chiudere il terzo set sul 6-3 e tenendo viva la speranza di accedere al tabellone principale degli Australian Open.