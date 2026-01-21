Australian Open 2026, Aryna Sabalenka liquida Bai Zhuoxuan ed approda al terzo turno

La numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, liquida la qualificata cinese Bai Zhuoxuan, sconfitta con il netto score di 6-3 6-1 in un’ora ed un quarto di gioco, ed approda al terzo turno degli Australian Open 2026 di tennis, dove affronterà una tra la russa naturalizzata austriaca Anastasia Potapova e la britannica Emma Raducanu, testa di serie numero 28.

Nel primo set l’avvio di Sabalenka è devastante, con la bielorussa che vince i primi nove punti giocati e poi altri otto consecutivi tra terzo e quinto game: la numero 1, con un parziale di 25 punti a 4, si porta sul 5-0 grazie ai break a zero ottenuti nel secondo e nel quarto gioco. Piccolo passaggio a vuoto della bielorussa nel settimo game, quando restituisce a quindici uno dei due break di margine, poi la cinese nell’ottavo gioco annulla quattro set point e dopo 18 punti trova il 3-5. Sabalenka nel nono game si fa trascinare ai vantaggi, ma alla terza occasione (il settimo set point complessivo) incamera il parziale sul 6-3 in 40 minuti.

Nella seconda frazione il canovaccio è simile a quello della prima, anche se i game sono più combattuti: il risultato, però, non cambia, con la bielorussa che strappa la battuta alla cinese a trenta sia nel primo che nel terzo gioco, tenendo poi il servizio per due volte ai vantaggi, scappando così sul 4-0. La cinese nel quinto game deve annullare altre tre palle break, ma ormai il match è indirizzato, e dal 4-1 15-15 Sabalenka vince gli ultimi sette punti giocati e, col break a zero nel settimo gioco, chiude i conti sul 6-1 in 35 minuti.

Le statistiche premiano nettamente la bielorussa, che vince 68 punti contro i 44 dell’avversaria, mettendo a segno più del doppio dei vincenti, 24-11, e contenendo il numero dei gratuiti, 21-27. Sabalenka sfrutta 5 delle 12 palle break avute a disposizione ne cancella una delle due concesse, facendo la differenza con la seconda di servizio, con cui ottiene il 60% dei punti, contro il modesto 16% di Bai.