Australian Open 2026, inizio vincente per Madison Keys, Elena Rybakina e Belinda Bencic

La terza giornata del tabellone di singolare femminile degli Australian Open completa i match del primo turno. Inizia nel migliore dei modi il cammino della detentrice del titolo Madison Keys, della kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero cinque, e della svizzera Belinda Bencic.

Esordio sul velluto per Elena Rybakina. La kazaka, testa di serie numero cinque, stende la slovena Kaja Juvan 6-4 6-3 in un’ora e tredici minuti. Debutto vincente per Madison Keys. La detentrice del titolo piega l’ucraina Oleksandra Oliynykova 7-6(6) 6-1 in un’ora e quarantadue minuti. L’indonesiana Janice Tjen elimina la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 22, 6-2 7-6(1) in un’ora e quarantacinque minuti. La francese Varvara Gracheva supera la svizzera Viktorija Golubic 6-1 2-6 6-1 in un’ora e quarantadue minuti. L’americana Ashlyn Kruger batte la ceca Sara Bejlek 6-3 6-3 in un’ora e ventuno minuti.

La svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 10, regola la britannica Katie Boulter 6-0 7-5 in un’ora e ventotto minuti. La giapponese Naomi Osaka, sedicesima favorita del tabellone, prevale sulla croata Antonia Ruzic 6-3 3-6 6-4 in due ore e ventiquattro minuti. La veterana tedesca Laura Siegemund rimonta la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero diciotto, 0-6 7-5 6-4 in due ore e trentatré minuti. La ceca Katerina Siniakova travolge l’ungherese Panna Udvardy 6-1 6-2 in un’ora di gioco. La wild card australiana Taylah Preston doma la cinese Shuai Zhang 6-3 2-6 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti. Si ferma subito la corsa di Elisabetta Cocciaretto. L’austriaca Julia Grabher s’impone 7-5 2-6 6-4 in due ore e trenta minuti.

L’emergente ceca Tereza Valentova regola l’australiana Maya Joint, testa di serie numero 30, 6-4 6-4 in un’ora e trentatré minuti. La cinese Xinyu Wang elimina l’ucraina Anhelina Kalinina 6-3 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti. La ceca Karolina Pliskova prevale sulla statunitense Sloane Stephens 7-6(7) 6-2 in un’ora e trentacinque minuti. La qualificata ceca Linda Fruhvirtova liquida la neozelandese Lulu Sun 6-3 7-5 in un’ora e trentatré minuti.

La russa Anna Kalinskaya, testa di serie numero 31, piega la britannica Sonay Kartal 7-6(3) 6-1 in un’ora e trentanove minuti. La lettone Jelena Ostapenko, ventiquattresima favorita del tabellone, prevale sulla slovacca Rebecca Sramkova 6-4 6-4 in un’ora e diciannove minuti. La romena Soran Cirstea rimonta la tedesca Eva Lys 3-6 6-4 6-3 in due ore e tredici minuti. La giovane qualificata ceca Nikola Bartunkova doma l’australiana Daria Kasatkina 7-6(7) 0-6 6-3 in due ore e cinque minuti. Nel derby australiano la qualificata Maddison Inglis elimina la connazionale Kimberly Birrell 7-6(6) 6-7(9) 6-4 al termine di una maratona di tre ore e tre minuti.