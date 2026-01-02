ATP Brisbane 2026, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci nelle qualificazioni per centrare l’accesso al tabellone principale

Domani avrà inizio il percorso di Matteo Arnaldi e di Mattia Bellucci nelle qualificazioni dell’ATP250 di Brisbane. Il ligure e il lombardo, rispettivamente classificati al n.61 e al n.76 ATP, non hanno ottenuto l’accesso diretto al tabellone principale del torneo australiano per via della loro posizione in classifica. Pertanto, dovranno “meritarsi” il pass per il main draw attraverso le qualificazioni.

Arnaldi dà il via a una stagione caratterizzata da significativi cambiamenti, dopo aver superato un 2025 contrassegnato da problemi fisici. Il 24enne originario di Sanremo ha concluso la sua collaborazione tecnica con Alessandro Petrone, cominciando un nuovo rapporto con il coach Marcel Bourgault Du Coudray, esperto allenatore sudafricano con il quale Matteo spera di partire col piede giusto.

In qualità di n.1 del seeding cadetto, l’azzurro affronterà l’estroso Hugo Gaston. Sarà necessaria una prestazione solida da parte del tennista italiano, che, in caso di vittoria, si troverà di fronte il vincitore del match tra l’australiano Rinky Hijikata (wild card) e l’austriaco Filip Misolic.

Per quanto concerne Bellucci, il 24enne di Busto Arsizio sarà opposto allo spagnolo di grande esperienza Pablo Carreno Busta, reduce dalla finale di Coppa Davis persa contro l’Italia. Qualora il mancino italiano dovesse prevalere, incrocerebbe sul proprio cammino uno tra il transalpino Arthur Cazaux e lo spagnolo Martin Landaluce.