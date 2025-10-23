ATP Vienna 2025, Matteo Arnaldi cede in due set ad Alexander Zverev

Si ferma negli ottavi di finale la corsa del qualificato azzurro Matteo Arnaldi negli Erste Bank Open 2025 di tennis: a sbarrare la strada al ligure è il numero 2 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che si impone con un duplice 6-4, maturato in un’ora e 27 minuti di gioco e nei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna affronterà domani il neerlandese Tallon Griekspoor.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi otto game non solo non ci sono palle break, ma solo in un’occasione si va ai vantaggi e sono nel complesso otto i punti vinti in risposta. L’equilibrio si spezza nel nono game, quando Arnaldi finisce sotto 15-40 ed alla seconda occasione cede la battuta al teutonico, che va così a servire per il set. Arnaldi lotta fino al 30-30, poi il tedesco si procura un set point e lo sfrutta, chiudendo sul 6-3 in 39 minuti di gioco.

Nella seconda frazione, invece, l’equilibrio si spezza in avvio: nel terzo game l’azzurro si fa rimontare dal 30-15 e cede la battuta. I punti consecutivi di Zverev diventano 7 ed il tedesco scappa sul 3-1. Arnaldi ha l’occasione di rientrare in partita nel sesto gioco, quando si procura la palla per il controbreak sul 30-40, ma il tedesco infila tre punti e si porta sul 4-2. Non ci saranno altre opportunità per l’azzurro, perché il teutonico tiene a quindici i due turni seguenti in battuta e si qualifica per i quarti di finale con il 6-4 in 48 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia del tedesco, che vince 62 punti contro i 50 dell’azzurro, mostrando cinismo nei momenti decisivi di entrambi i set, sfruttando due delle tre palle break avute a disposizione e cancellando l’unica concessa all’italiano. A fare la differenza è la resa con la prima di servizio, con Zverev che chiude con l’87% di punti vinti, mentre Arnaldi si attesta al 79%.