ATP Brisbane 2026, Medvedev favorito principale. In tabellone anche Fonseca e Kyrgios

La nuova stagione tennistica è cominciata da qualche giorno con la United Cup 2026 e prosegue sempre in Australia con il primo ATP 250 in calendario, quello di Brisbane. Non ci sono italiani presenti nel tabellone principale, mentre nelle qualificazioni è rimasto in corsa il solo Matteo Arnaldi dopo l’eliminazione di Mattia Bellucci. Testa di serie numero uno è il russo Daniil Medvedev, chiamato al riscatto dopo una stagione precedente abbastanza deludente, chiusa fuori dai primi dieci del mondo e con anche la mancata qualificazione alle Finals di Torino.

Medvedev inizierà il suo 2026 contro l’ungherese Marton Fucsovics e poi potrebbe incrociare al secondo turno il vincente dell’incontro tra l’americano Frances Tiafoe e l’australiano Aleksander Vukic. Attenzione al possibile incrocio nei quarti di finale con il rampante brasiliano Joao Fonseca, forse uno dei giocatori più attesi quest’anno. Il tennista sudamericano affronterà all’esordio l’americano Reilly Opelka e poi al secondo turno uno tra il tedesco Daniel Altmaier ed un qualificato.

Sempre nella parte alta del tabellone si trova il campione uscente Jiri Lehecka, testa di serie numero tre. Il ceco, però, è stato inserito in uno spicchio di tabellone molto insidioso, partendo già dal derby al primo turno con il connazionale Tomas Machac. Chi passa poi affronterà il vincente tra il monegasco Valentin Vacherot e lo statunitense Sebastian Korda. Possibile quarto con il giovane americano Learner Tien, numero otto del seeding, che apre con l’argentino Camilo Ugo Carabelli.

La parte bassa del tabellone si apre con l’americano Tommy Paul come testa di serie numero quattro e chiamato ad un esordio complicato con il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Sempre in questo spicchio da notare la presenza di Nick Kyrgios, reduce dalla discussa battaglia dei sessi con Aryna Sabalenka, che ha ricevuto una wild card e affronterà al primo turno l’americano Aleksander Kovacevic.

La testa di serie più alta in questa zona di tabellone, però, è lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero due del seeding, che comincerà la sua stagione contro l’americano Brandon Nakashima. Al secondo turno possibile incrocio con l’australiano Alexey Popyrin ed un qualificato. Nei quarti, invece, lo spagnolo potrebbe vedersela con il canadese Denis Shapovalov, quinta testa di serie, ma attenzione anche al bulgaro Grigor Dimitrov, con entrambi che affronteranno un qualificato al primo turno.