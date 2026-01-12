ATP Auckland 2026: avanti Norrie e Baez nella prima giornata neozelandese

Via anche all’ATP 250 di Auckland, che fa parte dell’ultima settimana pre-Australian Open e che, nei fatti, rappresenta il maggiore dei tornei che si gioca in Nuova Zelanda. Cinque gli incontri di primo turno già disputati, ancora in attesa delle principali teste di serie.

Nella parte alta del tabellone si conosce il primo avversario di Ben Shelton: sarà l’argentino Francisco Comesaña, vincitore sul francese Valentin Royer. In verità, è l’intero primo spot di quarti di finale ad avere già i secondi turni definiti.

In questa fattispecie, infatti, c’è anche la rimonta dell’argentino Sebastian Baez sull’americano Emilio Nava, passato dalle qualificazioni: 4-6 7-5 6-3 con il californiano che un paio di rimpianti, tra secondo e terzo set, li ha. Sarà ancora sfida a stelle e strisce per Baez, visto che avanza anche Jenson Brooksby a spese dell’unica wild card locale, James Watt, 25 anni, un best ranking di numero 569 ottenuto nel 2025 e l’omonimia totale con un ben preciso scozzese che, nel Settecento, segnò la storia del mondo.

Nella parte bassa avanti senza grandi rischi Cameron Norrie: per il britannico di Johannesburg 6-3 6-4 sul francese Hugo Gaston. Giornata non positiva in casa transalpina visto che arriva uno 0/3, con Adrian Mannarino eliminato dal qualificato nativo del Connecticut Eliot Spizzirri.

RISULTATI ATP 250 AUCKLAND 2026

Comesaña (ARG)-Royer (FRA) 6-4 6-4

Brooksby (USA)-Watt (NZL) [WC] 6-4 6-3

Baez (ARG) [7]-Nava (USA) [Q] 4-6 7-5 6-3

Norrie (GBR) [5]-Gaston (FRA) [Q] 6-3 6-4

Spizzirri (USA) [Q]-Mannarino (FRA) 6-4 6-3