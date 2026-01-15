ATP Adelaide 2026, Machac e Paul in semifinale. Davidovich Fokina piega Vacherot

Adelaide archivia la giornata dei quarti di finale e lo fa senza scossoni. Sul cemento australiano il torneo ATP 250 procede secondo copione, con i protagonisti attesi capaci di confermare i pronostici della vigilia. A prendersi la scena è stato Tomas Machac.

Il ceco, numero 35 del ranking mondiale, ha superato con autorità lo spagnolo Jaume Munar (n. 38), imponendosi 6-4 6-4 in un’ora e 31 minuti di gioco. Una vittoria costruita con pazienza e qualità, nella quale Machac ha saputo far valere soprattutto la solidità del rovescio, colpo chiave per scardinare le resistenze dell’avversario. Da testa di serie numero 8, il ceco conferma così il suo momento positivo e conquista un posto in semifinale.

Ad attenderlo ci sarà Tommy Paul. L’americano, numero 21 del mondo, non ha lasciato spazio a interpretazioni nel confronto con il beniamino di casa Aleksandar Vukic. Il californiano ha preso subito in mano il controllo degli scambi, dominando da fondo campo e mostrando una completezza di gioco superiore. Il 6-3 6-2 finale racconta di un match mai realmente in discussione, chiuso con lucidità e autorità.

Spettacolo a senso unico anche nell’altra parte del tabellone, dove Ugo Humbert ha imposto la propria legge. Il mancino francese ha travolto il kazako Alexander Shevchenko (n. 104 ATP), concedendogli le briciole e chiudendo la sfida con un perentorio 6-0 6-3 in meno di un’ora. Una dimostrazione di forza che conferma la brillantezza del transalpino sul veloce australiano.

Ora, per Humbert, l’asticella si alza. In semifinale se la vedrà con la testa di serie numero 1 del torneo, Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo, quindicesimo al mondo, ha regolato il monegasco Valentin Vacherot (n. 32 ATP) dopo un primo set combattuto, deciso al tie-break, prima di allungare con decisione nel secondo. Il 7-6 (4) 6-2 finale certifica la superiorità dell’iberico e completa il quadro delle semifinali di Adelaide.