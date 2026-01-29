Aryna Sabalenka domina Elina Svitolina e approda in finale agli Australian Open 2026

Tutto secondo pronostico. La bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, ha sconfitto l’ucraina Elina Svitolina (n.12 WTA) in un’ora e 17 minuti con il punteggio di 6-2 6-3, conquistando l’accesso alla finale degli Australian Open. Per la giocatrice di Minsk si tratta della quarta finale consecutiva a Melbourne, l’ennesima conferma di un dominio ormai consolidato sul cemento. Sabalenka ha infatti raggiunto l’ultimo atto in sette degli ultimi tornei del Grande Slam disputati su questa superficie, vincendo 45 delle 47 partite giocate: numeri impressionanti. Ora attende la vincente della semifinale tra Elena Rybakina e Jessica Pegula.

Nel primo set Svitolina prova a mettere pressione alla numero uno del ranking, approfittando di qualche seconda di servizio non incisiva. Sabalenka annulla due palle break e, scampato il pericolo, prende progressivamente il controllo dello scambio. Nemmeno il punto assegnato all’ucraina per palla disturbata nel quarto game sembra scalfire le certezze della bielorussa, che piazza il break decisivo. Una chance per il contro-break arriva nel quinto gioco, ma Svitolina riesce a salvarsi al servizio. La resistenza, però, cede definitivamente nell’ottavo game, quando la potenza dei colpi di Sabalenka fa la differenza e chiude il set sul 6-2.

Nel secondo parziale l’ucraina tenta una reazione e strappa subito il servizio all’avversaria, ma la risposta di Sabalenka è immediata: nel quarto game arriva il contro-break che ristabilisce l’equilibrio sul 2-2. Da lì in avanti la numero uno WTA alza ulteriormente il ritmo, conquista un nuovo break nel sesto gioco e impone il suo tennis aggressivo. Svitolina fatica a reggere l’intensità e concede ancora il servizio. L’occasione del contro-break nel settimo game sfuma e il match scivola rapidamente verso la conclusione: il 6-3 finale manda Sabalenka in finale.

Le statistiche certificano la superiorità della bielorussa: 67% di prime di servizio in campo e 69% di punti vinti con la prima. Notevole anche il rendimento con la seconda, da cui ha ricavato il 67% dei punti, contro il 44% di Svitolina. Emblematico il rapporto tra vincenti ed errori gratuiti: 29 a 17 per Sabalenka, 12 a 17 per l’ucraina. Numeri che raccontano un match a senso unico e l’ennesima prova di forza della regina del ranking.