Arthur Fils rinuncia al torneo di Hong Kong: posticipato il ritorno del francese nel circuito

Niente da fare. Il francese Arthur Fils ha deciso di rinunciare al torneo di Hong Koing, previsto dal 5 all’11 gennaio. L’ATP250 avrebbe dovuto rappresentare per il talentuoso tennista transalpino il ritorno nel massimo circuito internazionale del tennis. Un 2025 molto problematico quello di Fils, condizionato da un infortunio alla schiena che l’ha estromesso per tutta la seconda parte di stagione.

L’ultima uscita ufficiale del giocatore transalpino è stata nel Masters 1000 di Toronto, dove era stato battuto dal ceco Jiri Lehecka. Un giocatore che il 14 aprile scorso aveva raggiunto il suo best ranking di n.14, frutto di un andamento particolarmente costante negli eventi a cui aveva preso parte. Il riferimento è, in particolare, ai quarti di finale raggiunti nei tornei 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo.

Nel corso della off-season, il francese si era allenato in Kuwait, nella sede mediorientale della Rafa Nadal Academy, e si pensava che il peggio fosse alle spalle. Per questo, si nutrivano grandi aspettative per il suo esordio in Asia. Vedremo se questo sarà solo uno stop precauzionale, oppure se Fils dovrà seguire “l’esempio” di Jack Draper e quindi non prendere parte agli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Allo stato attuale delle cose, il transalpino risulta ancora iscritto all’ATP250 di Adelaide e al Major di Melbourne. Non resta che prendere nota di eventuali aggiornamenti. In tutto questo, considerando il forfait di Fils, nel tabellone principale di Hong Kong ci sarà l’olandese Botic van de Zandschulp.