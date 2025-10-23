Tennis
Arthur Fils chiude la sua stagione: persistono i problemi alla schiena per il francese
Si chiude nel peggiore dei modi il 2025 di Arthur Fils. Il talentuoso tennista francese, tra i giocatori più interessanti del circuito, ha annunciato il proprio forfait dal Masters1000 di Parigi. Non rivedremo, dunque, in azione Fils negli ultimi fuochi di quest’annata nel massimo circuito internazionale.
Una notizia che pone l’accento sulle criticità fisiche del classe 2004 transalpino, che ha iniziato il suo cammino irto di difficoltà al Roland Garros dopo la partita vinta contro lo spagnolo Jaume Munar. Un vero e proprio calvario per il tennista francese, affossato da problemi alla schiena, che si augura di trovare continuità di rendimento nel 2026.
Un giocatore che fa della prestanza fisica una delle caratteristiche principali Fils, tali da considerarlo un potenziale top-10 in futuro. Questa fragilità, però, per atleta così giovane può far suonare un campanello d’allarme in un’annata in cui la Francia comunque ha potuto contare su altri interpreti, che le hanno permesso di ottenere anche la qualificazione alle Finals di Coppa Davis.
Uno stop voluto anche per non correre rischi e ritrovare piena efficienza in vista di quel che sarà. Non resta che attendere il ritorno in campo del tennista transalpino.