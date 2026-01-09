Anna Trocker e Giada D’Antonio non terminano lo slalom Nor-Am di St-Sauveur. Niente podio per Collomb

L’Italia resta fuori dal podio anche nel secondo slalom speciale di Mont Saint-Sauveur, ultimo atto della terza tappa stagionale del circuito femminile Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. Anna Trocker e Giada D’Antonio non hanno terminato la competizione odierna sulla pista canadese, mentre Giorgia Collomb si è confermata la migliore delle azzurre per la seconda gara di fila tra i pali stretti aggiudicandosi un discreto sesto posto.

La diciannovenne di La Thuile, reduce da una settima piazza in gigante a Tremblant e da un’incoraggiante quarta posizione nello slalom di ieri a Mont Saint-Sauveur, ha effettuato una buona rimonta nella seconda manche risalendo dal 12° al 6° posto con il secondo tempo assoluto nella discesa finale e chiudendo con un distacco di 75 centesimi dalla vincitrice statunitense Kjersti Moritz.

Collomb non è arrivata così distante dal podio, infatti la terza posizione occupata dalla padrona di casa Sarah Bennett era lontana 41 centesimi. Gara solida ma senza acuti per la 26enne mantovana Francesca Fanti, alla fine quindicesima a 2.33 dalla vetta venendo superata da un paio di atlete nella seconda manche. Tanti rimpianti invece per le italiane più giovani al via, escluse dall’ordine d’arrivo dopo aver dimostrato di poter tenere il passo delle migliori.

La sedicenne napoletana Giada D’Antonio (molto veloce fino all’ultimo intermedio) non aveva completato la prima manche con il pettorale 32, collezionando la quarta uscita di fila in Nor-Am Cup, mentre Trocker (quarta nella prima discesa) è saltata nelle battute conclusive della seconda manche quando si stava giocando addirittura la vittoria ed era virtualmente sul podio. Trasferta oltreoceano comunque positiva per la 17enne altoatesina, che ha ottenuto un successo di peso in gigante dimostrandosi competitiva anche tra i pali stretti (ieri ottava).