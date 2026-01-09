Anna Trocker in corsa per il podio nello slalom Nor-Am. Quarta uscita di fila per Giada D’Antonio

Anna Trocker sale di colpi anche tra i pali stretti e chiude in quarta posizione la prima manche dello slalom speciale di Mont Saint-Sauveur, valevole per la terza tappa stagionale del circuito femminile Nor-Am Cup di sci alpino. La giovane altoatesina, già ottava ieri in gara-1 e dominatrice del gigante di Tremblant andato in scena il 7 gennaio, è in piena corsa per il podio e per la vittoria nell’ultimo atto della sua trasferta oltreoceano.

La diciassettenne italiana, reduce dal suo primo approccio alla Coppa del Mondo con le due competizioni di gigante disputate tra fine dicembre e inizio gennaio a Semmering e Kranjska Gora, ha accusato un distacco di 32 centesimi dal miglior tempo di manche siglato dalla statunitense Mia Hunt in 48.12 mentre sono ancora più vicine in classifica l’altra americana Kjersti Moritz (seconda a 11 centesimi dalla vetta) e la padrona di casa canadese Kiki Alexander (terza a 0.25).

Quarta uscita di fila in quattro giorni per la napoletana classe 2009 Giada D’Antonio, che ha dimostrato comunque anche oggi di essere molto performante almeno tra i rapid gates rimanendo vicina ai tempi delle migliori nei primi due settori del tracciato nonostante il pettorale 32. Obiettivo rimonta per le altre due azzurre Giorgia Collomb e Francesca Fanti, rispettivamente 12ma a 0.98 e 13ma a 1.44 dalla testa in attesa della seconda discesa.