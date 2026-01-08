Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sci AlpinoSport Invernali

Giorgia Collomb sfiora il podio nello slalom Nor-Am di St-Sauveur. Top10 per Trocker, fuori D’Antonio

Pubblicato

10 minuti fa

il

Per approfondire:
Collomb / Pier Colombo

Giorgia Collomb manca l’appuntamento con il podio ma si aggiudica comunque un buon quarto posto nel primo dei due slalom speciali in programma a Mont Saint-Sauveur, sede della terza tappa del circuito femminile Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. Per la valdostana si tratta a conti fatti del primo risultato positivo della stagione tra i pali stretti, dopo aver sempre fallito l’obiettivo della zona punti in Coppa del Mondo.

La diciannovenne di La Thuile, ieri settima in gigante a Tremblant, ha disputato una gara solida tra i rapid gates della pista nordamericana, firmando il quarto tempo nella prima discesa (con il pettorale 31) e conservando quel piazzamento anche al termine della competizione grazie al sesto crono parziale nella seconda manche. Collomb ha chiuso a soli 45 centesimi dalla vincitrice canadese Kiki Alexander, che ha preceduto sul podio l’austriaca Franziska Gritsch (da decima a seconda con il miglior tempo nella discesa finale) e l’altra padrona di casa Sarah Bennett, distanti rispettivamente 12 e 19 centesimi dalla vetta.

Fuori dai giochi la statunitense Logan Grosdidier, leader a metà gara ma uscita nelle battute conclusive della seconda manche. Prosegue nel frattempo il percorso di crescita della diciassettenne altoatesina Anna Trocker, dominatrice assoluta del gigante di ieri a Tremblant e autrice di una buona prestazione anche in slalom con un’incoraggiante ottava piazza a soli 82 centesimi dalla testa (quattro posizioni recuperate nella seconda discesa grazie al quarto crono parziale). Tredicesima a 1.53 la terza e ultima italiana in zona punti Francesca Fanti, mentre la napoletana classe 2009 Giada D’Antonio non aveva terminato la prima manche.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità