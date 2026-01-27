Alexander Zverev solido e in semifinale agli Australian Open 2026: sconfitto Learner Tien in 4 set

Alexander Zverev continua la sua corsa agli Australian Open 2026 e conquista l’accesso alle semifinali al termine di una battaglia di tre ore e tredici minuti in quattro set contro un combattivo Learner Tien. Il tedesco si impone 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3) sul cemento della Rod Laver Arena, chiudendo un match più complesso di quanto il punteggio possa suggerire. Per il n.3 del mondo si tratta della decima semifinale in un torneo del Grande Slam e del quarto penultimo atto nella terra dei canguri.

Con il tetto chiuso per le alte temperature di Melbourne, l’incontro si apre nel segno del teutonico, subito padrone del campo grazie a un servizio incisivo e a un diritto capace di comandare lo scambio. Zverev prende rapidamente il controllo del primo set, archiviato in appena 36 minuti, lasciando poche opportunità allo statunitense.

Tien, tuttavia, non si lascia intimidire. Nel secondo parziale alza il livello da fondo campo, accorcia gli scambi e sfrutta qualche imprecisione del tedesco, riuscendo a portare il set al tie-break. Qui l’americano mostra freddezza e precisione, riequilibrando l’incontro e riaccendendo il confronto.

La reazione di Zverev è immediata. Nel terzo set il tedesco alza ulteriormente l’intensità, domina con il servizio e concede pochissimo, lasciando a Tien solo le briciole. Il match sembra indirizzato, ma il quarto set racconta un’altra storia.

Sostenuto dal pubblico, il giovane statunitense lotta punto su punto e prova fino all’ultimo a strappare il servizio all’avversario. Zverev, però, non vacilla: difende con solidità, resta impeccabile nei momenti chiave e chiude definitivamente i conti nel tie-break, imponendo la sua maggiore esperienza.

Leggendo le statistiche, rilevante il dato degli ace del n.3 ATP (24) rispetto all’americano (11). Un colpo che ha fatto una gran differenza, anche nella gestione della seconda in battuta (65% dei punti vinti da Zverev rispetto al 44% di Tien). Solidissimo il teutonico, come certificato inoltre dal rapporto vincenti/gratuiti (56/22), in considerazione del 53/42 del n.29 del ranking. Con questa vittoria, il tedesco è il primo semifinalista e attende ora il vincitore della sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, confermando di essere uno dei principali candidati al titolo.