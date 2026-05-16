Alexander Zverev tira il fiato e rinuncia al torneo di Amburgo: si pensa al Roland Garros

Dopo settimane vissute senza soste tra cemento e terra battuta, Alexander Zverev ha deciso di fermarsi. Il tedesco, reduce dal Sunshine Double e da quattro tornei consecutivi sul rosso, Montecarlo, Monaco di Baviera, Madrid e Roma, nei quali ha quasi sempre raggiunto le fasi decisive, ha annunciato il forfait dall’Atp 500 di Amburgo, torneo di casa al quale era regolarmente iscritto. Una scelta legata tanto alle condizioni fisiche quanto alla necessità di gestire al meglio le energie in vista del Roland Garros, vero grande obiettivo di questa fase della stagione.

Ad ufficializzare la rinuncia è stato lo stesso numero uno tedesco attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: “Sono davvero dispiaciuto di dovermi ritirare dall’Hamburg Open quest’anno. Amburgo è la mia città natale ed è sempre speciale per me giocare davanti al pubblico di casa. Purtroppo ho avuto problemi alla schiena che mi hanno condizionato per tutta la stagione sulla terra battuta. Il mio staff medico mi ha fortemente consigliato di prendermi una pausa dalle competizioni la prossima settimana per recuperare. Ho sempre fatto tutto il possibile per partecipare al torneo, gareggiando a volte anche nonostante gli infortuni, ma questa volta devo ascoltare il mio corpo e seguire i consigli medici. Auguro a tutti un ottimo torneo e spero di rivedervi presto“.

Parole che confermano come la decisione non sia dettata da particolari allarmismi, ma piuttosto da un’esigenza di programmazione. La vicinanza con lo Slam di Parigi ha infatti spinto Zverev a prendersi qualche giorno lontano dal circuito dopo un periodo estremamente intenso, nel quale ha accumulato molte partite e un notevole dispendio fisico e mentale. L’obiettivo è arrivare al Major nelle migliori condizioni possibili, con energie fresche per affrontare quello che resta il torneo più importante dell’anno sulla terra battuta.

Una pausa che, in qualche modo, era già stata anticipata dallo stesso tedesco durante gli Internazionali d’Italia. In conferenza stampa al Foro Italico, Zverev aveva infatti lasciato intendere la volontà di rallentare prima dello Slam parigino: “Posso riposarmi, ricaricarmi ed essere pronto al 100% per il Roland Garros. Potrò prendermi un paio di giorni di riposo. Ho quasi due settimane prima della mia prossima partita, spero di poter sfruttare al meglio questo tempo“.