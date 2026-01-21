Alexander Zverev: “Mi sono un po’spaventato quando ho chiesto l’intervento del medico”

Nel match di secondo turno degli Australian Open il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3, regola in quattro set il francese Alexandre Muller dopo oltre tre ore di gioco e si qualifica per i sedicesimi contro il britannico Cameron Norrie. Nelle dichiarazioni post-partita il finalista della scorsa edizione si è soffermato sulla sua prestazione e ha raccontato i retroscena del momento in cui ha dovuto ricorrere all’intervento del medico durante il quarto parziale.

L’indiscutibile merito riconosciuto a Muller per la sua prestazione: “Devo dare molto credito ad Alexandre perché ha giocato davvero bene. Due giorni fa aveva vinto il primo turno con un 7-6 al quinto set contro un giocatore forte come Popyrin; quindi, è incredibile vedere il modo in cui è sceso in campo oggi e il livello di tennis che ha mostrato. Penso che sia stata una partita di livello piuttosto alto; indipendentemente dalle energie che aveva, continuo a pensare che sia uno dei giocatori più in forma del circuito attuale. Sono estremamente felice per la vittoria di oggi“.

Il chiarimento sull’episodio che ha portato all’interruzione del gioco: “Non sono un giocatore che chiede spesso medical time-out durante le partite, ma è vero che in quel momento mi sono un po’ spaventato. Sentivo un piccolo fastidio al tendine d’Achille, proprio un tipo di infortunio che molti colleghi hanno sofferto nelle ultime stagioni. Forse per questo mi sono spaventato“.

Il dialogo con il fisioterapista e una richiesta specifica: “Ho chiesto al fisioterapista di controllare tutta la zona e mi ha detto che era tutto a posto. Dopo la visita mi sono sentito benissimo, mi sono mosso come volevo e ho potuto giocare allo stesso livello. Spero di stare altrettanto bene anche domani“.