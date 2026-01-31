La quinta tappa dell’Africa Eco Race segna la fine dell’avventura in Marocco e l’ingresso nella tanto attesa fase mauritana del rally. Dopo una speciale velocissima, il rally affronta ora la giornata di riposo a Dakhla, prima delle cinque tappe nel deserto della Mauritania, al via da domenica 1 febbraio.

La speciale di oggi è stata dominata dal tedesco Kevin Gallas, che conquista la sua prima vittoria all’Africa Eco Race in sella alla Yamaha, viaggiando a una media impressionante di 118 km/h, pur nel rispetto del regolamento che limita la velocità massima delle moto a 150 km/h. Una tappa rapidissima, dove le bicilindriche hanno potuto scaricare a terra tutta la loro potenza, soprattutto nei tratti più scorrevoli.

Alle sue spalle Jean-Loup Lepan su KTM 450, secondo al traguardo, seguito da Thomas Marini (Husqvarna), terzo di giornata e ora terzo anche nella classifica generale. Marini ha spiegato come la gestione della velocità sia stata decisiva, soprattutto contro vento e nei tratti più veloci, dove controllare il limite imposto non è stato semplice.

Buona gestione anche per Jacopo Cerutti, settimo al traguardo dopo essere partito per primo, concentrato soprattutto sulla navigazione, resa complicata dal vento che ha cancellato molte tracce. Proprio il vento è stato uno dei grandi protagonisti della tappa, come confermato da diversi piloti.

Tra questi Alessandro Botturi, quarto di giornata dopo la giornata difficile di ieri per un problema elettrico: una tappa corsa in solitaria, ritrovando motivazione e feeling con la moto. Più indietro Marco Menichini, nono, mentre al traguardo di Dakhla sono arrivati anche Stefano Dogliotti (22°), Sebastiano Antonello (24°), Fabio Lottero (28°), Andrea Vignone (30°) e Matteo Bottino (36°), quest’ultimo penalizzato dalla sfortuna nella tappa precedente.

Nella categoria auto, seconda vittoria consecutiva per un Optimus MD Rallye, questa volta con l’equipaggio Housset–Minaudier, che precede di soli 23 secondi Lambilliotte–Beguin. Tra gli italiani, Enrico Gaspari e Paolo Ceci chiudono 19°, mentre Andrea Schiumarini e Maurizio Gerini terminano 31°.

Domani giornata di riposo a Dakhla, nel bivacco affacciato sull’oceano Atlantico, prima della ripartenza notturna verso la frontiera di Guerguerat e l’ingresso ufficiale in Mauritania, dove il rally entrerà nella sua fase più dura e spettacolare.

