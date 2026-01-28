Inizia ufficialmente una nuova edizione dell’Africa Eco Race, ma il debutto non è stato privo di difficoltà. Le condizioni meteorologiche avverse hanno condizionato l’avvio della competizione, costringendo gli organizzatori a cancellazioni e ritardi nelle prime fasi dell’evento.

Come comunicato nella giornata precedente, la prova speciale del primo giorno dell’Africa Eco Race è stata cancellata a causa delle forti nevicate, che hanno reso impossibile garantire lo svolgimento della tappa in totale sicurezza per piloti e team. Una decisione necessaria, presa nel rispetto della sicurezza di tutti i partecipanti.

Nonostante l’imprevisto, l’organizzazione dell’Africa Eco Race sta lavorando senza sosta, in collaborazione con autorità, team e concorrenti, per mantenere la corsa in carreggiata e assicurare il regolare svolgimento della manifestazione nei prossimi giorni. L’obiettivo resta quello di offrire una competizione spettacolare, nel pieno rispetto dello spirito originale del rally raid africano.

